DIAZ PROUD SA OLYMPIANS

Nag-uumapaw ang pagmamalaki ni Hidilyn Diaz nang makitang nanalo ng mga medalya para sa bansa sa Paris Olympics ang kanyang mga dating kasamahan - sina Carlos Yulo at Nesthy Petecio.

Sa isang post sa social media, pinasalamatan ni Diaz si Yulo para sa isang makabuluhang pakikipag-usap sa iconic na Eiffel Tower sa background upang simbolo ng tagumpay ng mga Pilipino sa kanilang ika-100 taong paglahok sa Summer Games.

Matapos manalo ng gintong medalya sa Tokyo tatlong taon na ang nakalilipas, nabigo ang 33-anyos na si Diaz na maging kwalipikado sa Olympics ngunit lumipad siya sa kabisera ng France upang magsilbi bilang kinatawan ng mga atleta sa mga weightlifting event kung saan ang kanyang mga kahalili sa John Ceniza, Elreen Sina Ando at Vanessa Sarno ay kinatawan ng Pilipinas.

Ginugol niya ang kanyang mga unang araw sa pagkakaroon ng Olympic fever at nakipagpulong sa mga opisyal ng sports sa pangunguna ni Philippine Olympic Committee president Abraham “Bambol” Tolentino at Philippine Sports Commission chairman Richard “Dickie” Bachmann.

Pagkatapos, nakipagsiko siya sa mga kapwa niya atleta tulad ni Yulo - ang munting gymnast na gumawa ng makasaysayang tagumpay nang siya ay naging isa at nag-iisang double gold medalist ng bansa sa Summer Games noong siya ang namuno sa floor exercise at vault apparatus.

“Salamat Caloy sa napakaganda at napakasayang pag-uusap,” sabi ni Diaz, ang trailblazing athlete matapos maging kauna-unahang Filipino na nanalo ng Olympic gold medal. “Basta proud ako sayo at palagi kitang pinagdadasal.”

Bago si Yulo, nakakuha din si Petecio ng boost mula kay Diaz.

Malayo na ang narating nina Petecio at Diaz. Bukod sa halos magkasing edad, magkasama sila sa Covid-hit na Summer Games sa Japanese capital kung saan uuwi si Diaz na may dalang ginto at si Petecio ay nakakuha ng pilak.

Sa pagkakataong ito, gayunpaman, si Petecio ay nanirahan sa isang tansong medalya matapos matalo sa kontrobersyal na laban sa isang 20-taong-gulang na Polish sa Julia Szeremeta sa 57-kilogram na dibisyon ng women’s event.

Gayunpaman, ipinagmamalaki ni Diaz na makita si Petecio na tumuntong sa medal podium upang makuha ang ikaapat na medalya ng bansa na lalong nagpalakas sa pinakamatagumpay na paglahok ng bansa sa Summer Games.

“Pamilya na tayo halos. Magkasama tayo sa mga laban,” sabi ni Diaz kay Petecio. “Hindi dito sa medalyang ito natatapos ang ambag mo sa pamilya mo at sa bayan. Congratulations! Proud ako sa iyo, alam mo yan. Kakampi mo lagi ako!”

Hindi pa natatapos ng Team Philippines ang kanilang paglahok sa Olympic. Ang weightlifter na si Vanessa Sarno ay nakikipagkumpitensya pa rin sa women’s 71-kilogram event sa press time habang ang mga golfers na sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina ay nasa makapal pa ring labanan sa women’s individual stroke play.

Ang isa pang medalya mula sa alinman sa tatlong huling babaeng nakatayo ang tiyak na kukumpleto sa mahika sa Paris, isang bagay na hindi pa nakikita sa mahaba at makulay na kasaysayan ng palakasan sa Pilipinas.