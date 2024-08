BRONZE PARA KAY PETECIO

Hindi pa rin makapaniwala si Nesthy Petecio kung paano siya pinatalsik ng isang batang Polish sa semifinals ng women’s 57-kilogram event ng Paris Olympics noong Huwebes sa Roland Garros Stadium sa French capital.

Si Petecio, na isa nang Olympic veteran, ay nagpahayag ng pagkagulat at pagkadismaya sa kanyang pagkatalo sa 20-anyos na si Julia Szeremeta sa isang laban na maaaring maglapit sa kanya sa unang Olympic gold medal ng bansa sa boxing.

Nakipagkumpitensya sa Summer Games sa kauna-unahang pagkakataon, si Szeremeta ay nag-outwork at niloko si Petecio hanggang sa martilyo ang 4-1 na panalo na naghatid sa kanya sa gold medal match laban kay Lin Yu-ting ng Chinese Taipei noong Linggo.

Si Petecio, sa kanyang bahagi, ay binigyan ng consolation bronze, na mas mababa kaysa sa pilak na medalya na kanyang nakamit sa Tokyo Games tatlong taon na ang nakararaan.

“I don’t understand how but that’s what the judges saw so there’s nothing we can do about it. Still she (Szeremeta) had no clear punches in the third round,” sabi ni Petecio. “My body and hook shots were on point. The referee always cautioned me, I don’t know why but maybe I don’t know what I see on their side so that’s what they are, I respect that.”

Gayunpaman, ang 32-anyos na si Petecio ang lumabas bilang unang Filipino boxer na nanalo ng dalawang Olympic medals. Ang kanyang hinaharap, gayunpaman, ay nananatiling malabo dahil siya ay magiging 36 na sa oras na magsimula ang Los Angeles Olympics sa 2028.

Nagpapasalamat ang tubong Davao del Sur sa pagkakataong kumatawan sa bansa sa pinakamalaking multi-sport conclave sa mundo.

“I am so proud that until now I am fighting for the country, the family, the dream, and my dream of a gold medal,” sabi ni Petecio. “We weren’t able to get the win but I am thankful to the Lord because I was able to perform well.”