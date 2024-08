ANG ALAMAT NI CARLOS YULO

Carlos Yulo proudly shows off the gold medal after winning the floor exercise in the Paris Olympics. Lionel BONAVENTURE/agence france-presse

TDT Sinemento ng Philippine gymnast na si Carlos Yulo ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng palakasan sa bansa matapos niyang makopo ang kanyang ikalawang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics Linggo ng gabi. Ang pangalan ngayon ni Yulo ay isa nang alamat at magiging bahagi na ng makasaysayang pagsali ng Pilipinas sa quadrennial meet kung saan ito na ang ika-100 na taong sumali ng bansa. Kung matatandaan, nakuha ni Yulo ang una niyang gold medal matapos siyang maghari sa men’s floor exercise finals nitong Sabado ng gabi sa Bercy Arena. Kumamada ang 24-anyos na golden boy ng Pilipinas ng 15.166 points sa kanyang event, at kauna-unahang atleta ng Pilipinas na naka-ginto ng dalawang beses sa Olympics. Bukod sa dalawang ginto ni Yulo, may siguro nang bronze medals ang Pilipinas mula sa mga boxer na si Nesthy Petecio at Aira Villegas. Sa ilalim ng Republic Act 10699, may cash incentives ang gobyerno sa mga mananalo ng medalya sa naturang kompetisyon. P10 milyon sa makasusungkit ng ginto, P5 milyon para sa pilak, at P2 milyon sa mag-uuwi ng tansong medalya. Ang naturang cash reward ay para sa bawat individual events. Makatatanggap din ng Olympic Gold Medal of Valor mula sa Philippine Sports Commission (PSC) ang makasusungkit ng gintong medalya. May pangako rin ang POC ng house and lot sa gold medalist. Sa lumabas na mga ulat, isang property development company ang nangako na magbibigay ng condominium unit sa makakakuha ng ginto. Sa Kamara de Representantes, magbibigay umano ng P3 milyon regalo para kay Yulo.