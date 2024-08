Oil spill sa Bataan

Imbes na magsisihan ay dapat nang magtulungan na lamang ang iba’t ibang sangay ng gobyerno para linisin ang tumagas na langis dulot sa paglubog ng MT Terranova oil tanker sa Limay, Bataan noong Hulyo 25.

Ang Shogun Ships, na siyang nagmamay-ari ng lumubog na oil tanker, ay ang umano’y responsable sa nasabing aksidente at pagkasira ng ating kalikasan ayon sa RA 9483 at sa international maritime law. Pananagutan nung may-ari ng barko ang anumang kargamento dala-dala nila sa paglalayag.

Kaya lang, lumalabas na hindi umano nagkulang o walang naging kapabayaan ang nasabing barko dahil “seaworthy and double-hulled” ang naturang oil tanker at pinayagan umano ito na maglayag sa kabila ng masamang panahon nung mga oras na iyon.

Wala rin umanong legal responsibility ang kahit sino sa nangyaring trahedya o sea accident. Ang sisihin ang pinagmulan ng cargo, importer o charterer, ay parang paninisi ang isang pasahero ng taxi sa isang aksidente na kasalanan ng dryaber. Sila ay customer, hindi operator ng barko.

Dapat mag-focus ang iba’t ibang sangay ng pamahalaan sa recovery efforts. Huwag muna magsisihan. Wala naman siguro ang may gusto na mangyari ito.

Marami ang maapektuhan pag kumalat pa ang tumagas na langis. Kaya dapat magtulong-tulong po tayo para pangalagaan ang ating kalikasan at linisin po natin ang ating karagatan.

Nakikipagtulungan na umano ang Shogun Ships sa lahat mga ahensyang may kaugnayan rito at sa lahat ng mga stakeholders, kabilang ang Philippine Coast Guard at mga LGU para malinis kaagad ang tumagas na langis.