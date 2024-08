Harurot ng harabas

Harabas ang pangalan ng modelo ng kotseng binubuo sa Pilipinas noong dekada 1970. Ang disenyo nito ay kahawig ng Toyota FX ngunit malaki at maluwag ng kaunti. Ginamit itong pampasada bilang taxi o jeepney noon.

Nawala na ang mga Harabas ngunit may dalawang gumagawa ng sasakyan ang bumuhay sa pangalan ngunit iba na ang disenyo. Isa sa bagong bersyon ng Harabas ay sa baterya tumatakbo imbes na diesel o gasolina. Ngunit ang de-bateryang Harabas na binubuo dito sa bansa ay tumataginting na mahigit P800,000 ang halaga.

Itinutulak ang bagong Harabas na gamitin ng mga kooperatiba ng pumapasada sa ilalim ng programang modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan o PUVMP. Ang bagong modelo kasi ay tugma sa rekesitos ng kontrobersyal na programa.

Kung nagbabalik ang Harabas sa bagong itsura at presyo, nagbabalik rin ang mga naturingang laos na harabas, ang mga tradisyunal na jeepney na pilit na inaalis sa mga lansangan sa ilalim ng PUVMP na inilunsad ng dating administrasyon.

Bagaman binansagang kolorum ng Department of Transportation dahil sa pagpalag nila sa PUVMP at pagpoprotesta sa nasabing programa, nakakuha ng bagong suporta ang mga operator at tsuper ng mga lumang jeepney na ayaw sumali sa PUVMP. Halos lahat ng mga senador ay nagpasa ng resolusyong humihimok sa DoTr na suspindihin ang PUVMP hanggang hindi napapawi ang hinaing nila sa programa.

Hindi biro ang bilang ng tumututol sa PUVMP sa hanay ng mga tsuper at operator ng tradisyunal na jeepney.

Sumatutal na 36,217 ang bilang ng jeepney na hindi pa kasali sa mga kooperatiba na gustong mangyari ng DoTr. Lumipas na ang palugit ng ahensya sa mga tsuper at operator na bumuo o sumama sa kooperatiba na siyang kukuha ng utang upang makabilli ng mamahaling modernong jeepney na nagkakahalaga ng P2 milyon bawat isa.

Sa bagong suporta mula sa mga senador, nabuhayan ng loob ang mga nagigipit na tsuper at operator ng tradisyunal na jeepney. Maiharurot na naman nila ang kanilang ipinaglalabang pampasadang sasakyan sa mga lansangan.

Tuloy pa rin naman ang PUVMP, ayon sa DoTr. Kung mananaig ang kagustuhan ng mga senador, abangan na lang natin.