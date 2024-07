Ivana Alawi may nilinaw

Nilinaw ng kampo ng aktres na si Ivana Alawi ang mga kumakalat na balitang attitude problem umano ang naging dahilan kaya siya natanggal sa FPJ’s Batang Quiapo series.

Paglilinaw ng kanyang talent manager na si Perry Lansigan, may prior commitments ito na kailangang tuparin.

Kung matatandaan, naging usap-usapan kamakailan lang ang naging chika ng isang personal assistant na madalas ay hindi available for taping si Ivana at hindi mapakiusapang mag-extended ng oras upang matapos na ang mga eksena kaya raw ito aalisin sa teleserye.

“Kumakalat ngayon online na attitude itong si Ivana at kaya mawawala sa ‘Batang Quiapo’ ay dahil sa kanyang pag-aattitude,” sabi ni DJ Jhaiho kay Perry.

Ang reply raw sa kanya ng manager, “From the very start… three months lang dapat talaga ang kanyang pagii-stay sa nasabing teleserye. Three months ang kanilang napagkasunduan at um-okay si Ivana.”

Naikuwento rin ni Perry na ang pag-uusap ni Ivana at staff ng nasabing serye ay nangyari noon pang Agosto ng nakaraang taon, kung kailan ikinasal ang dating love team ni Coco Martin na si Lovi Poe.

“Pero dahil nag-click ang tambalan ni Bubbles at ni Tanggol, na-extend nang na-extend at nadagdagan pa ng maraming taping,” saad niya sa pagtatambal ng aktres at ni Coco.

“Hanggang sa hindi na po kinaya ng schedule bilang meron din pong mga prior commitment si Ivana—mga shoots, vlogs, etc.—na na-oohan ng kanyang management,” patuloy pa ng talent manager. “Hindi na kakayanin talaga ni Ivana.”