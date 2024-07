Maris Racal ‘marupok’!

“Best performance of her life.” Iyan ang turing at pakiwari ng balana, dabarkads at madlang pipol sa emosyonal at sosyaling pagluha ni Maris Racal . Ang dahilan sa kanyang emotional outburst at pagsasalita in perfect kolehiyala English, hiwalay na sila ng boyfriend na si Rico Blanco. Matapos ang limang taong relasyon, hiwalay na ang kanilang dekolor at puti! At may tandang pandamdam na nga ang lahat-lahat sa kanilang dalawa.

Pahayag ni Racal na very Irene Tiu sa “Can’t Buy Me Love“ ang pagbikas sa mga salita: “Rico and I are over.”

Pandagdag dalamhati at drama sa kanyang mga pangungusap ang paglagaslas ng mga luha niya at pag-amin niyang may takot siyangt nararamdaman sa kanyang dibdib. Ayaw niya dapat bigyang tugon ang mga tanong tungkol kay ginoong Blanco dahil sa oras daw na ianunsyo niya ito, ibig sabihin ay talagang tapos na sila ng Rivermaya vocalist.

Sabi pa ni Racal: “Ilang linggo pa lang ang nakalipas since the break-up kaya hindi ko pa kayang iditalye pa ang dahilan ng hiwalayan, you know. May changes akong pinagdadaanan sa ngayon at I told him about it.”

“I told Rico my problems, my issues sa buhay and he took it like a man,” patuloy na pahayag ni Maris. “It was a difficult talk coz I really love him so much. I love him and he loves me but I have so many questions about my life. How will I go on sa buhay with him when I have so many questions about me.”

Aniya pa: “It was so difficult talk but it’s a very polite separation. Up to the very end of the relationship, it was still full of love, full of understanding and Rico is one of a kind. If only I could skip through my 20s you know, but I can’t. I have to face it, I have to sit with my feelings and acknowledge my changes.”