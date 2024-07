Jennylyn Mercado loyalistang totoo

Ang Original StarStruck Female Victor, si Jennylyn Mercado, tuloy na tuloy pa rin sa pagiging isang Kapuso! Mismong ang kanyang pamunuan na ang naglahad sa isang opisyal na pahayag na mananatili ang pinaka-istariray na StarStruck The Originals.

Umugong kasi ang chikang magsasakabilang bakuran na ito, lilipat sa ABSCBN Studios, matapos ngang magka-proyekto si Mercado sa Star Music. Pinagpiyestahan rin ang chikang patapos na ang kontrata nito sa network sa Kamuning kaya wala na hadlang pa ang paglipat.

Ngayon namang walang lipatan na mangyayari, at sa pamunuan mismo ni Jen ang nagsabing “loyal” at “grateful” ito, ang Pangkat Katkatera, ang ikinakalat naman eh maraming OA na demands si Mercado, at ang mga nasabing hinihingi eh hindi makatarungan at tila hindi ito kumikilos ng ayon sa kanyang ganda at estrella.

Simula kasi nung naging mommy dearest na si Mercado, marami ang nanalig na hindi na ganun kaningning ang bituin nito at buhay na patotoo rin ang hindi pagyakap sa kahuli-hulihan itong teleserye, ang “Love. Die. Repeat” kung saan ang katambal nito ay ang kasalukuyang binansagang Supreme Flopsina King, si Xian Lim.

Ang kabiyak ni Jennylyn, si Dennis Trillo naman ay kaliwa’t kanan ang birada ng mga bayarang uri dahil sa tanong niyang “May ABSCBN pa ba?” at walang gustong maniwala na ang social media account nito ay hacked kaya may maanghang na pananalitang lumabas na kung babasahing maigi, alam na alam naman na imposibleng si Abelardo (tunay na pangalan ni Dennis) ang may akda dahil tunay itong maginoo at kahit kailan eh hindi naging bastos.