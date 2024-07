George lilipat sa Sixers

New York, United States — Si Paul George ay sasali sa Philadelphia 76ers at si Klay Thompson ay patungo sa Dallas Mavericks, maraming ulat sa US ang nagsabi nitong Lunes habang ang NBA free-agency ay naging ganap na.

Ang siyam na beses na All-Star na si George ay sumali sa Sixers sa isang apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $212 milyon habang si Thompson, na ang pag-alis sa Golden State Warriors ay nakumpirma noong Linggo, ay sumang-ayon sa mga tuntunin sa isang tatlong taong $50 milyon na kontrata sa Dallas, ESPN iniulat.

Ang dalawang deal ay nagpapatibay sa mga adhikain ng kampeonato ng Sixers at Mavs, kung saan si George ay nakatakdang bumuo ng isang big three kasama sina Joel Embiid at Tyrese Maxey, at Thompson na nag-uugnay kay Luka Doncic at Kyrie Irving sa Dallas.

Si Thompson ay malawak na itinuturing na isa sa mga pinakadakilang tagabaril sa kasaysayan ng basketball, na bumubuo ng isang makapangyarihang back-court partnership kasama si Stephen Curry at nagtatampok sa mga season ng NBA championship-winning ng Warriors noong 2015, 2017, 2018 at 2022.

Si George, 34, ay nag-average ng 20.8 points, 6.3 rebounds, 3.7 assists at 1.7 steals sa isang laro sa 867 career contest sa 14 na season para sa Indiana, Oklahoma City at Los Angeles Clippers, na kanyang iniwan noong weekend pagkatapos ng limang season.

Ang mga NBA club ay may pinirmahang moratorium sa pagwawakas ng lahat ng mga kontrata hanggang Sabado, kaya natitira sa mga ulat ng media upang maitala ang mga hakbang na hindi pa maaaring maging opisyal.

Ang pagdating ni George sa mga tuntunin ay iniulat ng Philadelphia Inquirer, The Athletic at ESPN sa pamamagitan ng hindi pinangalanang mga mapagkukunan.

Ang 76ers ay hindi pa umabante sa Eastern Conference semi-finals mula noong 2001 ngunit maaaring magkaroon ng kanilang pinakamahusay na pagkakataon na makasama ni George si All-Star guard Tyrese Maxey at Cameroonian star center Embiid, ang 2023 NBA Most Valuable Player.

Marami ring ulat noong Lunes ang nagpapirma kay Maxey ng limang taong maximum na extension ng kontrata na nagkakahalaga ng $204 milyon. Nag-average si Maxey ng 25.9 points at 6.2 assists para sa Sixers noong nakaraang season.

Tinanggihan ni George ang $48.8 million deal para sa susunod na season sa Clippers para subukan ang kanyang halaga sa free agency market.

Ang 76ers ay naiulat din na nakagawa ng dalawang taong kasunduan na nagkakahalaga lamang ng mahigit $10 milyon kay center Andre Drummond, isang 12-taong NBA veteran at five-seasons league rebounding leader.