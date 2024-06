Paano ang DepEd

Ang pagbibitiw ni Sara Duterte sa Gabinete ay nakakagulat gaya din ng kanyang desisyon na bumaba at maging running mate ni Ferdinand Marcos Jr. sa 2022 national elections sa kabila ng nangingibabaw sa pre-poll surveys.

Ang kanyang paghihiwalay sa Pangulo sa ilang mga isyu, kabilang ang muling pagbubukas ng gobyerno ng usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista at ang patuloy na pagsisiyasat sa nakamamatay na digmaang droga ng kanyang ama sa pamamagitan ng International Criminal Court, ay nagpawatak-watak sa UniTeam na naghatid sa tagumpay ng dalawa noong 2022.

Ang pagsisikap ng administrasyong Marcos na amyendahan ang Konstitusyon, naniniwala ang marami, na lumikha ng pinakamalaking hiwalayan sa pagitan ng dalawang pinakakilalang pamilya sa pulitika.

Sa kabila ng mga paputok, sinubukan ni Sara na manatiling neutral, kahit na patuloy ang pag-atake ng kanyang ama sa Pangulo. Siya lang ang miyembro ng pamilyang Duterte na nagpakita kay Marcos nang bumisita ang Pangulo sa mga lugar na binaha sa Mindanao kamakailan.

Ang desisyon ni Sara na bumaba sa puwesto ay nagdulot ng malaking debate tungkol sa epekto nito sa Department of Education (DepEd) at nagtaas ng mga katanungan tungkol sa mga posibleng kahihinatnan nito sa sektor ng edukasyon.

Sa isang banda, ang pag-alis ni Sara Duterte sa Gabinete ay makikita bilang isang biyaya para sa DepEd. Sa paglilipat ng pokus mula sa mga posisyong pampulitika, maaaring may pagkakataon para sa bagong pamunuan na lumitaw sa loob ng departamento.

Maaari rin itong magdala ng mga sariwang pananaw, makabagong ideya, at panibagong pangako sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Bukod dito, ang pagbibitiw ni Sara Duterte ay maaaring makatulong na mabawasan ang pakikialam sa pulitika sa mga gawain ng DepEd, na nagpapahintulot sa ahensya na gumana nang mas malaya at epektibo.

Ang kanyang pagbibitiw ay maaari ring humantong sa isang mas transparent at accountable na sistema ng edukasyon. Kung wala ang impluwensya ng isang mataas na profile na pulitikal na pigura tulad ng Bise Presidente, maaaring mas kaunti ang puwang para sa nepotismo, paboritismo, at katiwalian sa loob ng departamento. Maaari itong lumikha ng higit na antas ng paglalaro para sa mga mag-aaral, guro, at mga administrador ng paaralan, na tinitiyak na ang mga mapagkukunan ay inilalaan nang patas at patas upang makinabang ang buong sektor ng edukasyon.