Lakers may bagong coach

Los Angeles, United States -- Ang dating NBA player-turned-pundit na si J.J. Sinabi ni Redick na handa siya sa hamon na ibalik ang Los Angeles Lakers sa tugatog ng NBA matapos makumpirma bilang bagong head coach ng 17-time champions.

Si Redick, na gumugol ng 15 taon sa NBA bilang isang manlalaro bago sumali sa ESPN noong 2021 bilang isang analyst, ay pormal na inihayag noong Lunes bilang kahalili ni Darvin Ham, na sinibak kasunod ng pagkatalo ng Lakers sa playoff sa unang round sa Denver.

Ang appointment ni Redick sa naturang high-profile na posisyon, na unang naiulat noong nakaraang linggo, ay nagpapataas ng kilay sa buong NBA dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan sa coaching.

Kinilala ng 40-anyos na analyst ang mga alalahanin na iyon sa mga pahayag sa mga mamamahayag noong Lunes, at inamin na “surreal” ang kanyang paglitaw bilang contender para sa trabaho ng Lakers.

“This process has been surreal to say the least,” sabi ni Redick. “I take this responsibility very seriously. I have never coached in the NBA before. I don’t know if you guys have heard that.”

Tinapos ng Lakers ang regular season na may 47-35 record ngunit hindi nagawang bantahin ang Denver sa opening round ng playoffs.

Sinabi ni Redick na wala siyang ilusyon tungkol sa laki ng gawaing muling pagtatayo bago niya.

“I know what the expectations are,” sabi ni Redick. “Lakers fans have some of the most passionate fans around the world. And the expectation is a championship. So that’s my job. It’s our staff’s job ... It’s on all of us to to deliver a championship-caliber team.”

Sinabi ni Lakers general manager Rob Pelinka na si Redick ay itinalaga pagkatapos ng “maalalahanin at masusing proseso ng paghahanap.”

“J.J. is a fierce competitor and has an extraordinary basketball IQ and understanding of the modern game that will energize players and excite fans,” sabi ni Pelinka. “He brings an intense dedication to innovation, advancing the game and staying at the forefront of an ever-evolving league...this is an exciting time for Lakers basketball.”

Ang mga ulat ng media ay nagsasabi na si Redick ay itinalaga sa isang apat na taong deal.

Nangyari ito matapos tanggihan ang Lakers ng mataas na rating na coach ng University of Connecticut na si Dan Hurley, na nagpasyang manatili sa basketball sa kolehiyo.