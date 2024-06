Pogoy kapalit ni Thompson?

Nagpakita si Roger Pogoy sa ikalawang araw ng pagsasanay ng Gilas Pilipinas sa Inspire Sports Academy sa Calamba City noong Sabado.

Sasali ba siya sa national squad?

Hindi kinumpirma o itinanggi ni Gilas team manager Richard del Rosario ang espekulasyon, at sinabing maglalabas sila ng anunsyo sa isang press briefing sa Lunes.

“Coach Tim (Cone) will answer all questions after our tuneup game on Monday versus Taiwan,” sabi ni Del Rosario.

Ang pagsasama ni Pogoy – kung sakali man – ay magiging isang malugod na pag-unlad sa isang Gilas squad na nahihirapang manatiling malusog na halos ilang linggo na lang ang natitira bago ang FIBA ​​Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia.

Si AJ Edu, ang 6-foot-10 slotman, ang unang bumagsak dahil hindi pa siya ganap na nakaka-recover mula sa injury sa tuhod na nag-sideline din sa kanya sa unang window ng FIBA ​​Asia Cup Qualifying Tournament noong Pebrero.

Nakiusap din si Jamie Malonzo matapos magtamo ng injury sa binti habang naglalaro sa Barangay Ginebra sa nakaraang Philippine Cup ng Philippine Basketball Association.

Kamakailan, hindi rin pinalabas si Scottie Thompson dahil nag-aalaga pa rin siya ng back injury kasunod ng nakakapagod na kampanya sa PBA.

Sinubukan ni Cone na lutasin ang pagkawala nina Edu at Malonzo sa pamamagitan ng pagtawag sa beteranong sina Japeth Aguilar at Mason Amos ng Ateneo de Manila University.

Siya, gayunpaman, ay hindi makahanap ng isang paraan upang malutas ang pagkabigo na dulot ng kawalan ni Thompson dahil ang oras ay tumatakbo at ang posibleng kapalit ay kailangan pa ring makakuha ng isang Schengen visa na magpapahintulot sa kanya na maglakbay kasama ang koponan sa Turkey, Poland at Latvia bago ang Martes.

Sa una, iginiit ni del Rosario na aalis sila ng Maynila kasama ang 11-man roster.

Ngunit sa pagpapakita ni Pogoy sa ikalawang araw ng pagsasanay, hinog na ang mga espekulasyon na papalitan niya ang nasugatan na Thompson sa roster ng Gilas para sa OQT.

Kung tutuusin, sabik na si Cone na isama si Pogoy sa Gilas roster sa Asian Games ngunit nakiusap ang dating Far Eastern University (FEU) star dahil sa sakit sa puso. Nakita rin niya ang aksyon sa ilalim ni Chot Reyes kasama si Cone bilang chief assistant sa FIBA ​​World Cup noong nakaraang taon.

“FEU Tamaraws representing Gilas Pilipinas,” FEU coach Sean Chambers said in a post featured him and Pogoy in Gilas training attire on Saturday.