Latvia, Georgia handa sa bakbakan

Ang daan pabalik sa Olympics ay hindi magiging madali para sa mga Pilipino.

Mahihirap na gawain ang naghihintay sa Gilas Pilipinas sa pakikipaglaban nito sa Latvia at Georgia sa FIBA ​​Olympic Qualifying Tournament mula 2 hanggang 7 Hulyo sa Arena Riga sa Latvia.

Wala na ang star center na si Kristaps Porzingis pagkatapos magpasyang sumailalim sa operasyon, ngunit ang Latvians ay makikipagkumpitensya pa rin sa gutom at determinasyon.

Sa katunayan, kahit wala ang 7-foot-2 Porzingis, nagawa pa rin nilang gumawa ng sorpresa nang mag-debut sila sa world stage noong FIBA ​​World Cup sa Manila noong nakaraang taon. Ikinagulat ng mga Latvian ang Spain at Brazil na umabot sa quarterfinals, kung saan nakaharap nila ang powerhouse na Germany para sa isang puwesto sa semis at ang kanilang unang paglahok sa Olympic mula noong 1936.

Ngunit ang swerte ay wala sa kanilang panig.

Hindi nakuha ni Davis Bertans ang game-winning na three-pointer sa huling dalawang segundo para bigyang-daan ang Germans na mailabas ang kapanapanabik na 81-79 panalo.

Ang OQT ay magiging isang ganap na kakaibang labanan.

Ang coach ng Latvia na si Luca Banchi, para sa isa, ay inaasahang iparada ang magkapatid na Bertan sa Davis at Dairis, at ang magkapatid na Kuruc sa Rodions at Arturs.

Si Arturs Zagar, na sumikat sa World Cup bilang isang elite playmaker, ay makikita rin ang aksyon kasama sina Andrejs Grazulis, Rolands Smits, Anzejs Psecniks at Algars Skele.

Magiging matigas din ang mga Georgian.

Niraranggo ang No. 23 sa FIBA ​​ladder, determinado ang mga Georgian na gawin ang lahat para lamang magkaroon ng makasaysayang hitsura sa Summer Games.

Bagama’t ang kanilang unang opisyal na laro sa isang FIBA ​​tournament ay nangyari lamang noong 1995, ang Eastern European ay naging isang malakas na puwersa na dapat isaalang-alang sa EuroBasket hanggang sa gumawa ng debut sa World Cup noong nakaraang taon.