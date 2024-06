Gilas Youth sasabak sa aksyon

Ang Gilas Youth ay maglalaro ng dalawang tune up games pagdating ng koponan sa Turkey para sa FIBA ​​U17 World Cup mula Hunyo 29 hanggang Hulyo 7.

Sinabi ni head coach Josh Reyes sa DAILY TRIBUNE na ang pambansang koponan ay makakaharap sa Guinea, Egypt at isang propesyonal na Turkish team upang maghanda laban sa mahigpit na kompetisyong haharapin nito sa pag-alis ng koponan sa Sabado.

Nag-book ng puwesto ang Gilas Youth sa U17 World Cup matapos ang ikaapat na puwesto sa 2023 FIBA ​​Under-16 Asian Championship sa Doha.

“The reason why we are leaving early is to have tune up games. It’s important for us to replicate the competition we will have there,” sabi ni Reyes. “We do our best to prepare here but there is no way we can replicate the competition here. The only time we are going to face teams with that size and talent is when we get there.”

Ang Pilipinas ay nasa Group A sa World Cup kasama ang Spain, Lithuania at Puerto Rico sa pagbabalik ng Gilas sa pinakamalaking yugto sa basketball sa unang pagkakataon sa loob ng anim na taon.

Nasungkit ito ng Guinea at Egypt sa FIBA ​​U16 African Championship noong nakaraang taon sa Tunisia kung saan napanalunan ng Guineans ang titulo, 84-76.

Inamin ni Reyes, anak ni TNT Tropang Giga head coach Chot, na gusto niyang harapin ang koponan laban sa ilang European teams at maging sa Canada bago magsimula ang torneo ngunit hindi nagawa dahil sa hadlang sa oras.

“We wanted to play European teams there but they are arriving on the 27th so we won’t have time for tune up games anymore. So we just want to play anyone who is available,” sabi ni Reyes.

“It’s a shame since Canada wanted to play us since Chris Cheng, their coach, is a Filipino. But they will be arriving on the 27th so there won’t be any time left,” dagdag niya.

Bina-banner nina Iris Chua, Paul Diao at FIBA ​​U16 Asian Championship All-Tournament Team member na si Kieffer Alas, umaasa ang Gilas Youth na makakuha ng magandang showing laban sa pinakamahusay na mga koponan sa mundo.

Sa 2018 edition ng U17 World Cup sa Argentina, ang Pilipinas, na binandera ng mga bituin tulad nina Kai Sotto Carl Tamayo, Forthsky Padrigao at Terrence Fortea, ay nagtapos sa ika-13 sa 16 na koponan.

Sinabi ni Reyes na tinutularan niya ang sistema ni Gilas head coach Tim Cone para matiyak na magkakaroon ng continuity sa programa.