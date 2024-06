Maine Mendoza, Philippine Sweetheart na, fashionista pa

Kahit pa nga Mrs. Nicomaine Dei Mendoza-Atayde na ang kanyang pormal na pangalan, para sa kanyang sangrekwang fans, mananatili ang nag-iisang si Maine Mendoza sa kanyang pagiging Philippine Sweetheart.

At dagdag pa sa titulong iyan na fashionistang totoo talaga si Maine dahil nga sa pinakabagong isyu ng isang fashion magazine, ipinakita nitong kasama siya sa ladies with an attitude when it comes to great fashion club, huh! Hindi siya papahuli sa mga kasalukuyang tinuturing na top-tier Pinay fashionistas na sina Ms, Universe 2015 Pia Wurtzbach at siempre pa, si Love Marie Ongpauco-Escudero mas tanyag sa kanyang screen name na Heart Evangelista.

Hindi lang elegante at sopistikada, kundi mamahalin ang panlasa ni Mrs. Atayde pagdating sa signature brands.

Ang kanyang suot sa nasabing fashion pictorial na Prada leather loafer ay nagkakahalaga ng P58,000. Ang Gucci leather loafer na kanyang saplot pang-paa rin ay halos P60L ang presyo.

Hindi pa tapos ang pagkilos ni Mendoza ayon sa kanyang ganda, huh! Ang Fendi biker boots nito, eh pumapalo sa halagang P61,635. Ang Jimmy Choo Sacora Sandals ay nagkakahalaga ng P72,500.

At siempre pa, nakakabagsak panga ang kanyag OOTD na Chanel at may ka-terno pang Prada rubber sandals worth P49,900.

Kung ang mga binanggit na branded designer item ay pag-aari ni Mendoza, money spent well sa luxurious at tunay na may kalidad na fashion staples.

Kung ang mga ito ay biglang magiging in demand at gagalaw ng pangmalakasan sa merkado, hindi na kataka-taka at mas lalong hindi nakakahibang dahil tunay na market influencer ang ating Philippine Sweetheart.

Bukas na aklat naman, at tandang-tanda pa rin ang kwentong hindi kiyeme latik na nung siya ay kinuhang Philippine ambassador para sa isang US-based lipstick brand, nag-sold ito isang oras matapos lumabas sa merkado sa mga pinakamalalaking malls dito sa atin.

Kaya ipagpatuloy mo lang Maine Mendoza ang pagkilos mo ng ayon sa iyong ganda, ikaw na talaga!