Kinopo ang 18th NBA championship title… CELTICS HINDI NAGPAPIGIL SA MAVS

Los Angeles, United States — Kumamada si Jayson Tatum ng 31 points upang dominahin ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks 106-88 at masungkit ang record-breaking na ika-18 NBA championship crown noong Lunes.

Pinakumbaba ng Dallas sa isang 38-point Game Four drubbing noong Biyernes, sinira ng Boston ang pinto sa anumang pagkakataon ng laban ng Mavericks para selyuhan ang 4-1 series na tagumpay sa isang electric TD Garden.

Pinangunahan ni Tatum ang isang napakahusay na pagganap sa magkabilang dulo ng palapag habang ang Boston ay humiwalay sa kanilang mahigpit na karibal na Los Angeles Lakers upang manindigan nang mag-isa na may 18 titulo sa NBA.

Ang mariing panalo ay dumating 16 na taon matapos ang huling panalo ng Boston sa NBA Finals — laban sa Lakers — noong 2008.

“Oh my God. It’s a surreal feeling. We did it,” sabi ni Tatum. “We did it — oh my God, we did it! This is an incredible feeling. I’m lost for words. I’m sorry.”

Si Jaylen Brown, na tinanghal na Finals Most Valuable Player, ay nagbigay ng suporta kay Tatum na may 21 puntos, habang nagdagdag si Jrue Holiday ng 15 at Derrick White 14.

Ang pagkatalo ay minarkahan ng isang miserableng pagtatapos sa finals para sa Dallas duo na sina Luka Doncic at Kyrie Irving, na nanguna sa Western Conference fifth seeds sa isang hindi malamang giant-killing journey sa NBA Finals.

Si Doncic, kapansin-pansin sa laro ng Mavs sa apat na pagkatalo sa Celtics, ay nagtapos na may 28 puntos.

“I’m proud of every guy that stepped on the floor, all the coaches, all the people behind,” saad ni Doncic. “Obviously, we didn’t win the Finals, but we did have a hell of a season and I’m proud of every one of them.”

Si Irving naman ay umiskor ng kakarampot na 15 puntos habang tinutuya sa mga chants ng “Kyrie sucks!” ng mga tagahanga ng Celtics na na-rank pa rin sa kanyang pag-alis sa koponan noong 2019.

Samantala, muling iginiit ng top-seeded Boston ang kanilang superyoridad sa nakakumbinsi na paraan matapos ang kanilang game four blowout, na nangunguna ng double digits mula sa huli ng second quarter hanggang sa huling buzzer.

Inilatag ng Celtics ang pundasyon para sa tagumpay sa pamamagitan ng kontroladong pagganap sa first-half na nagbukas sa kanila ng 67-46 lead sa break.

Inilagay ni Payton Pritchard ang selyo sa napakahusay na unang dalawang quarters para sa Boston, naglunsad ng napakalaking buzzer-beating three-pointer mula malapit sa kalahating court na nagbigay sa Celtics ng 21 puntos na kalamangan.