Hangal na humalal

Isang kagawad ng barangay ang naiulat na nagbanta sa kanyang nag-iinumang mga kapitbahay gamit ang baril at nanapak pa umano ng isang lalaki sa harap ng maraming tao sa siyudad ng Malabon.

Dahil sa asta ni Kagawad Jaime Domingo, 63 anyos, kinasuhan siya ng mga pulis ng pagbabanta at pag-iiskandalo, ayon sa mga ulat. Tinanggalan rin siya ng lisensyang umangkin at magdala ng baril sa labas ng bahay.

Bagaman tama ang pagpuna ni Domingo sa mga nag-iinuman sa harap ng kanyang bahay, sumobra ang paraan niya dahil nalagay sa peligro ang buhay ng mga lasenggero at may isa pang nasaktan. Parehong mali ang dalawang panig, ngunit kung ang mga nag-iinuman ang siya ring humalal sa umargabyado sa kanila, sila ang dapat sisihin.

Bago ang pangyayari, anim na kumandidato sa nakalipas na mga eleksyon ang tinanggalan ng Commission on Elections (Comelec) ng karapatan na muling tumakbo sa halalan at pinagmulta dahil sa hindi pagbibigay ng statement of contributions and expenditures (SOCE) alinsunod sa patakaran ng Comelec.

Isa sa kanila ay tumakbong konsehal ng siyudad ng Tanjay, Negros Oriental noong 2019 at alkalde noong 2022. Mayroon ring tumakbong konsehal ng Cainta, Rizal noong 2022, konsehal ng Bocaue, Bulacan noong 2007 at 2013, konsehal ng Arteche, Silangang Samar noong 2013 at 2022, konsehal ng Dinalungan, Aurora noong 2010 at 2022, at konsehal ng Buenavista, Marinduque noong 2007 at 2010.

Ang dami ng mga pasaway na kandidato ay patunay na may mga lumulusot na di-karapat-dapat manungkulan dahil na rin sa mga humalal sa kanila.

Sa darating na taon ay may halalan na naman. Dapat na magtanda na ang mga botante at huwag nang humalal ng mga di-kanais-nais na kandidato. Kilalanin dapat nila kung sinu-sino ang mga karapat-dapat at hindi karapat-dapat na manungkulan.

Ang serbisyo publiko ay para lamang sa mga huwarang tao upang magsilbing modelo ng mga susunod na lider ng bayan.