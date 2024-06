Bolick: Basketball superstar, perfect father

Sa lahat ng larong napanalunan niya, sa lahat ng mga parangal na nakuha niya, isa lang ang gustong matupad ni NLEX guard Robert Bolick: Ang pagiging perpektong ama.

Hindi napigilan ni Bolick na ibahagi ang kagalakan ng pagiging ama, isang napakagandang biyayang dumarating sa rurok ng kanyang high-powered career sa Philippine Basketball Association (PBA).

Sinabi ni Bolick na hindi madali ang pagiging isang unang beses na ama. Sa katunayan, kinailangan ito ng malaking sakripisyo nang talikuran niya ang isang multi-milyong kontrata sa Fukushima Firebonds sa Japan B.League matapos malaman na 10 buwang buntis ang kanyang asawang si Cassandra.

Sa totoo lang, madaling makapag-stay si Bolick sa Japan habang naghahanda silang tanggapin ang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit ang nakakapagod na kalikasan ng home-and-away na format ng liga ay naging mahirap para sa kanya na manatili.

Sa huli, pinili niyang lumipad pauwi at maglaro para sa Road Masters habang inaalagaan ang kanyang asawa, na kalaunan ay nagsilang ng talbog na sanggol na lalaki – si Zachary Wardell Robert.

“As what Coach Frankie (Lim) told me: Being a father will change your perspective in life,” sabi ni Bolick. “Coach even told me to hire a nanny so that we won’t get tired. But we decided not to.”

Sinabi ni Bolick na sulit ang mahirap na desisyon.

Habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang propesyonal na basketball player sa pamamagitan ng pagpunta sa mga practice, pagbubuhat ng timbang, panonood ng mga pelikula at paglalaro sa mga ultra-competitive na laro, sinabi ni Bolick na tinitiyak niya na ang lahat ay aalagaan sa tuwing siya ay uuwi.

Sa bahay, hindi siya si Robert Bolick – ang PBA superstar. Siya si Robert Bolick – ang ama.

“She’s (Cassandra) is making sacrifices because she knows how important basketball is for me. She lets me get enough sleep so that I will be at my best for practices and games the following day,” sabi ni Bolick.

“They’re my inspiration. Whenever I come home from practice, I always try to watch our baby,” dagdag niya.

Sa eliminations ng Philippine Cup, pinangunahan ni Bolick ang liga sa scoring at assists na may 27.4 points at 7.0 assists na may 5.6 rebounds sa 10 laro. Pumutok pa siya ng 38 puntos sa isang matinding 72-76 na pagkatalo sa Rain or Shine noong Mayo 3, isang pagtatanghal na nangyari isang araw matapos mabigong makatulog ng sapat para matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang sanggol.

Sa kanyang kahanga-hangang pagganap, madali sana niyang mapanalunan ang Best Player of the Conference honors ngunit nabigo ang Road Warriors na maabot ang semifinals, na nagbigay daan para kay June Mar Fajardo na makuha ang titulo – ang kanyang ika-10 – matapos pangunahan ang San Miguel Beer sa pinakamahusay. -of-seven finals series laban sa Meralco.

Ngunit para kay Bolick, sa puntong ito, lahat ng mga parangal, lahat ng mga kontrata ay hindi mahalaga.

Isa lang ang inaalala niya: Ang maging isang perpektong ama.

At ito ay isang laro na kanyang napanalunan mula nang dumating si Baby Zachary.