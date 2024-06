CELTICS WALANG SASANTUHIN

Los Angeles, United States -- Alam na ni Jayson Tatum mula nang ma-draft siya ng Celtics noong 2017 na ang sukatan ng tagumpay sa Boston ay isang titulo sa NBA, ngunit hindi pa siya nakakakuha ng championship No. 18.

“Even now, up 3-0, nobody is celebrating or anything,” sabi ni Tatum isang araw matapos pigilan ng Celtics ang huling rally sa Dallas para talunin ang Mavericks 106-99 at hawakan ang best-of-seven NBA Finals.

Nag-ipon sila ng 10 sunod na panalo sa playoff, kabilang ang isang sweep ng Indiana Pacers sa Eastern Conference finals at maaaring isara ang Mavericks sa Dallas sa Biyernes.

Ngunit kahit na walang koponan ang nag-rally mula 0-3 pababa para manalo sa isang NBA playoff series, sinabi ni Tatum na siya at ang kanyang mga kasamahan sa Celtics ay mananatiling nakatutok lamang sa paglalaro ng mas mahusay sa Game Four.

“We still feel like there’s a lot more that we can do,” saad ni Tatum. “There’s a lot more that we want to do.”

Ang Celtics ay kasalukuyang nakatabla sa Los Angeles Lakers para sa karamihan ng mga titulo sa NBA sa lahat ng oras na may 17.

Huli nilang inangat ang tropeo noong 2008, at si Tatum at ang kakampi na si Jaylen Brown ay kasama sa koponan na nagkaroon ng pagkakataon para sa No. 18 dalawang taon na ang nakararaan ngunit hindi nagtagumpay laban sa Golden State Warriors sa isang title series na pinangunahan ng Boston 2-1 bago ibagsak. ang huling tatlong laro.

Nag-agawan para sa pagtubos noong nakaraang season, bumagsak ang Celtics sa pitong laro sa Miami Heat sa Eastern Conference finals.

“I think from our experiences over the past couple of years, the thing that we’ve really gotten a lot better at is not relaxing, not being complacent,” sabi ni Tatum.