Julie Anne San Jose at Stell Ajero pasabog ang collab!

Hindi pwedeng itago ang excitement ng kanilang mga panatiko at sumusuporta ngayong bukas na aklat na nga ang concert collaboration nina Julie Anne San Jose, ang tinatawag na Asia’s Limitless Star, at si Stell Ajero, ang isa sa bumubuo sa Southeast Asian Superstar Pop Group, ang SB19.

Sa pangmalakasang kumpetisyon para sa mga mang-aawit, ang ‘The Voice Generations’ nga nakitang nagsama ang dalawa bilang mga coach, at ang mga paandar nilang dalawa, swak na swak, huh! Panalo ang kanilang chemistry at rapport. Waging-wagi rin ang kanilang kabugan sa pagpili ng mga kalahok at siempre pa, pati na rin sa pagkanta.

Para sa mga nagmamahal kina San Jose at Ajero, patalbugan ng boses at sa pagkanta ang dapat asahan sa dalawa. Pareho silang musically gifted singers at world class performers na talaga namang walastik at pantastik tawaran ang husay sa pagkanta.

Pahayag ni Stell sa kanyang Ekis account: “Tara, sound trip tayo. Sagot namin ang playlist mo. We proudly present, JulieXStell: Ang Ating Tinig,” na itatanghal sa New Frontier sa July 27-28.

Dahil hindi kasinglaki ng Araneta Coliseum o Mall Of Asia ang venue, ang lambing ng kanilang mga faney, lalo na ang pangkat sa ibang bansa, online streaming, para hindi sila mapag-iwanan. Ang mas panalo pang kaganapan, ngayon pa lang may special request na dalhin sa America, Canada at iba’t ibang bahagi ng mundo o Pilipinas, ang concert collab na ito nina Stell at Julie Anne.

Patungkol kay Ajero at sa kanyang kapwa Mahalimang sina Pablo Nase, Josh Cullen Santos, Justin de Dios at Ken Suson, marami ang pumupuri at talagang hindi mapigilang mapaiyak dahil sa kanilang mahusay na pag-awit sa “O Bayan Ko,” isang kantang likha ni Pambansang Alagad ng Sining Ryan Cayabyab.

Ang PPop Kings, sa isang special na ball na ginanap nung Araw ng Kalayaan kinanta ang obra ni Maestro Cayabyab. Kasama pa nga nila ang 100 member chorus na galing sa iba’t ibang choral companies.

Ang “O Bayan Ko” ni National Artist Ryan Cayabyab ay unang narinig at inawit nung Centennial Celebration ng Pilipinas.

Kitang-kita sa mga bidyo sa Ekis ang mahusay na pag-awit ni Stell Ajero, kasama ang iba pang PPop Kings sa natatanging kanta.

**

Durog na durog ang mga puso at nagmamarkulyo ang damdamin ng mga netizen kay Ogie Alcasid dahil sa ginagawa itong katawa-tawa at katatawanam ni Kabogable Star Vice Ganda.

Nung ang singer at songwriter na si Alcasid ay Kapuso artist pa, ang ka-tandem nito ay sina Michael V at Janno Gibbs. Hindi side kick o mascot ang turing sa kanya. Of equal billing at kapantay sa estrella bilang pangunahin at ni-rerespetong alagad ng comedy.

Kamakailan, naging trending topic ang immortal beloved ni Regine kasi nga go for gold ang pagtatanggol kay Alcasid ng mga netizen kasi nga grabehan ang kawalan ng respeto ni Vice kay Ogie.

Isang pangmalakasang post sa Ekis tungkol dito: “Walang eme, ha, I feel sad for Ogie. I still remember he was one of GMA’s OPM frontrunners. He was also a respected comedian like Michael V, kaka-sad lang. Choice naman n’ya lumipat but I just feel sad na ganyan treatment sa kanya ngayon, nakapag-retire sana on a high note.”

Isa ang Ekis pahayag: “Napapansin ko na rin na ginagawang Bentong ni Vice Ganda si Ogie Alcasid. ‘Yung parang laughing stock? Eh, nu’ng nasa GMA si Ogie, he was a comedy veteran side by side with Michael V. They were kings! Sila ang nagpaumpisa ng mga comedy gag show hence ‘Tropang Trumpo’ in ABC TV5 tapos ‘Bubble Gang’ sa GMA, mga tinitingala sa larangan ng pagpapatawa.”