Pamumuno ng Junior Altas NCAA trackfest

Muling iginiit ng University of Perpetual Help System Dalta ang kanilang lakas nang manaig ang mga batang manlalaro nito sa Season 99 National Collegiate Athletic Association (NCAA) track and field event nitong weekend sa Philsports Complex track oval sa Pasig City.

Nakakolekta ang Junior Altas ng kabuuang 804.5 points sa 18 events para makuha ang kanilang ikalawang sunod na titulo ngayong season na may 153-point margin laban sa Jose Rizal University at Arellano University, na nag-compile ng 657.25 at 503 puntos.

Samantala, pinamunuan naman ng Heavy Bombers ang seniors division sa kanilang puntos na 826.5 habang pumangalawa ang Mapua University na nagtala ng 584 puntos at pumangatlo si Arellano na may 540 points.

Si Marvin Ramos ng Perpetual ang lumabas bilang pinakapanalong atleta matapos hirangin bilang Rookie of the Year at Most Valuable Player.

Nangibabaw ang Grade 12 student mula Pampanga sa 100-metrong takbuhan, long jump at 4x100-metrong relay para manalo ng tatlong gintong medalya habang si Marcus Aguilar ng La Salle Greenhills ay tinanghal na Freshman of the Year at Junior Altas head coach Philip Silloco bilang Coach of the Year.

Nagwagi rin para sa Perpetual sina Franz Matos, na nanalo sa 200 at 400-metrong takbuhan at 4x400-metrong relay, gayundin ang bronze medal sa 100-metrong run.

Si Cris Jay Pasion ay nanalo ng mga gintong medalya sa 800-meter run, 4x400-meter relay, 3,000-meter run, at pilak sa 200-meter steeplechase.

Nasa honor roll din si Kervy Dianito matapos basagin ang tournament record sa javelin throw kasunod ng 59.4-metrong layo ng paghagis.

Ni-reset niya ang dating record ni Marjoe Igbalic ng Perpetual na 55.07 metro na itinakda noong 12 Marso 2015.