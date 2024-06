Isa-isa lang, mahina ang kalaban

Nakakalungkot at nakakakaba sa mga kawani ng gobyerno ang ginawang suspensyon ni Pangulong Marcos ng dalawang patakaran sa pagbibigay ng bonus sa kanila bilang pagkilala sa maganda at prodaktibo nilang trabaho. Iniisip ngayon ng milyun-milyong trabahador ng pamahalaan kung maaantala ba o mababawasan ang inaasahan nilang bonus ngayong taon. Ngunit tila hindi nila batid o hindi nila kinukwestiyon ang dalawang uri ng bonus na ayon sa pangulo ay dapat isa lamang.

Iniutos ni Marcos ang pag-aaral ng Results-based Performance Management System (RBPMS) at Performance-based Incentive System (PBIS) kung ito’y epektibo na motibahin ang mga kawani ng gobyerno at upang ito’y mapag-isa. Naniniwala si Marcos na dapat ay isa lamag ang insentibong ibibigay sa mga kawani ng pamahalaan imbes na dalawa. Tatlong buwan ang binigay na taning ng pangulo para sa pagbabago ng patarakan sa pagbobonus.

Nakita rin ni Marcos na mabusisi ang pagsunod sa RBPMS at PBIS upang makakuha ng bonus ang mga kawani ng pamahalaan tulad ng reklamo ng mga guro sa pampublikong paaralan. Nais ng pangulo na matugunan ang reklamong ito.

Hindi pa batid kung mababawasan ang bonus na ibinibigay sa mga kawani ng pamahalaan subalit nais ni Marcos na hindi redundant ang dalawang sistema ng pagbobonus. Sakaling pareho lamang ang RBPMS at PBIS at ito’y pag-iisahin, magiging isang beses lamang ang pagbibigay ng bonus sa mga serbisyo publiko na makatwiran naman at makakabawas sa gastusin ng gobyerno.

Yaman din lamang na sisiyasatin ng isang binuong komite ang RBPMS at PBIS, dapat ring maipaliwanag kung bakit dalawa ang sistema ng pagbobonus at kung dalawang beses ba nabibigyan ng bonus ang mga kawani ni gobyerno. Sakali mang doble nga ang nabigay na bonus, dapat malaman kung magkano ang sobrang bonus na ibinigay at kung babawiin pa ito o hindi na.

Sa milyung bilang ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, malaking bawas sa gastos kung magiging isang uri lamang ng bonus ang ibibigay sa kanila. Ang matitipid na pondo ay magagamit para sa ibang serbisyong pampubliko tulad halimbawa ng ayuda sa mga naghihikahos o dukha, libreng pagkain at gamot, libreng pabahay, libreng patubig at itatanim at libreng pag-aaral.