Tropang Pinoy sinira umano mga lambat ng Intsik sa Ayungin

Inakusahan ng Beijing ang mga tropang Pilipino ng pagsira at pagtanggal ng mga lambat na inilagay ng mga mangingisdang Tsino sa paligid ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.

Sa ulat ng Xinhua, mga tauhan ng militar na sakay ng nakasadsad na BRP Sierra Madre ang “paulit-ulit na napinsala” ang mga lambat sa pangingisda noong Mayo 15.

Mahigit 2,000 metro ng mga lambat sa pangingisda ang nasira habang mahigit 100 metro ang kinumpiska ng mga tropa, ayon sa ulat ng Xinhua.

Sinabi ni Propesor Renato de Castro, isang propesor sa internasyonal na pag-aaral sa De La Salle University, na may karapatan ang Hukbong Sandatahan na magsagawa ng mga naturang operasyon, dahil ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa.

Nangangahulugan i”Ito ay ang aming lehitimong karapatan na gawin ito dahil ito ay humahadlang sa mga normal na pamamaraan ng militar... Ang mga lambat sa pangingisda ay wala doon upang manghuli ng isda,” sinabi ni De Castro sa ABS-CBN News noong Huwebes.

Idinagdag ng international affairs analyst na inilagay ng China ang mga lambat sa pangingisda malapit sa BRP Sierra Madre upang hadlangan ang “naval at humanitarian operations.”

“Hindi ito inilagay doon ng mangingisdang Tsino. Sila ay inilagay doon ng China Coast Guard upang hadlangan ang isang normal na nakagawiang naval at humanitarian operation. We have to provide basic food to Marines on board the BRP Sierra Madre,” De Castro claimed.

Ang paratang na ito ay ang pinakabago sa serye ng mga akusasyon ng China laban sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre.

Naniniwala si De Castro na bahagi ito ng mga hakbang ng China na pahinain ang salaysay ng Pilipinas at para makuha ang simpatiya ng internasyonal na komunidad.

Inakusahan din ng Beijing ang mga tropang Pilipino ng pagtutok ng kanilang mga baril sa mga tauhan ng China Coast Guard noong Mayo 19. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga paratang.