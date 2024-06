Pinoy boxers matayog ang pangarap

Naniniwala ang Philippine boxing team na lahat ng limang boksingero ay mag-uuwi ng mga medalya kapag natapos na ang Paris Olympics.

Sinabi ni National team head coach Ronald Chavez na gusto niya ang pagkakataon ng mga Pinoy sa Olympics na ipinangako nila kay ABAP chief Robert Puno at chairman Ricky Vargas na lahat ng mga boksingero ay makakarating sa podium finish.

Kagagaling lang ng Filipino pugs sa isang mabungang stint sa 2nd World Olympic Qualifying Tournament sa Indoor Stadium Huamark sa Bangkok noong weekend habang sina Hergie Bacyadan at Tokyo Olympics silver medalist Carlo Paalam ay nakakuha ng mga slot para sa Summer Games sa women’s 75-kilogram division at men’s 57-kg division, ayon sa pagkakabanggit.

“What’s important is what our chairman Ricky Vargas and our president said: ‘We believe that hard work is worth everything.’ They are always there to support us and for us, our promise is strong,” sabi ni Chavez.

“We have been watching these five qualified boxers and if we get lucky, all of them will get medals. I will not say the colors, but we are sure they will deliver for the country.”

Ang boksing ay inaasahang isa sa mga nangungunang taya para mag-uwi ng mga medalya sa Paris Olympics.