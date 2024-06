BEERMEN HANDA SA BOLTS

Hands on deck ang lahat sa San Miguel Beer kapag sinimulan nito ang pagtatanggol sa titulo laban sa mabigat at gutom na Meralco sa Philippine Basketball Association Philippine Cup finals simula Miyerkules.

Inaasahan ni head coach Jorge Galent na gagawin ng bawat tao sa kanyang malalim na bangko ang kanyang bahagi upang tulungan ang layunin sa best-of-seven series na magpapaputok sa Smart Araneta Coliseum.

Ang San Miguel Beer ang unang nakarating sa pinakamalaking yugto ng torneo matapos ang malinis na sweep ng Rain or Shine sa semifinals para sa ika-15 all-Filipino conference championship appearance at ika-45 overall title stint.

Salansan ng mga bituin sa pangunguna ng troika ng seven-time Most Valuable Player June Mar Fajardo, CJ Perez at Marcio Lassiter, ang Beermen ay nangingibabaw sa kompetisyon sa kanilang paghahangad ng kanilang ika-10 all-local na korona at ika-30 pangkalahatang kampeonato.

Ngunit ang pinakamalaking salik sa tagumpay ng franchise na naghahanap ng grandslam ay ang kontribusyon ng bench nito.

Nangunguna ito sa liga sa mga bench points, na may average na 51.0 points kada laro, halos kalahati ng 107.41 average scoring output ng San Miguel.

Galent sa kanyang three-layer deep arsenal ay may karangyaan sa pagsasaayos ng kanyang pag-ikot sa mga scorer na sina Don Trollano, Jericho Cruz at Terrence Romeo na naglalagay ng mga numero mula sa bench.

Ngunit nais ng mentor na ang ibang mga bihirang ginagamit na mga manlalaro ay humakbang laban sa isa sa dalawang kalaban na nagpatalo sa San Miguel sa season-ending conference.

Partikular niyang nakikita ang kahalagahan ng role ni Jeron Teng at guard Simon Enciso sa serye.

Si Teng, partikular, ang nagbigay ng spark mula sa bench sa come-from-behind ng Beermen, 107-100 na panalo laban sa Elasto Painters sa Game 4 ng semis dalawang linggo na ang nakararaan.

“I always talk to Jeron and tell him, “You know Jeron just stay ready.” And also Simon to always stay ready,” sabi ni Gallent. “Because going back to the last conference when we played Ginebra. He was really a big factor in there, coming off the bench. Although he was seldom used, once we use him, he’s gonna give his heart’s out.”