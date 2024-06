Pag-amyenda sa Medical Act of 1959, napapanahon

Labis na ikinatuwa ng mga medical schools sa ating bansa ang ginagawa ngayong pag-aamyenda ng Kamara at Senado sa Medical Act of 1959 na talagang lumang-luma na.

Sa Mababang Kapulungan ng Kongreso, inaprubahan na ang registration ng mga foreign medical graduates sa mga medical schools sa ating bansa. Sa pangunguna ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ay aprubado na sa Kamara ang House Bill 10145 or "An Act Providing for A Philippine Medical Act, Repealing For The Purpose Republic Act 2382, As Amended, Otherwise Known As The Medical Act of 1959", kung saan pinapayagan nang makapag-register ang mga foreign medical graduates na nagtapos ng medisina dito sa ating bansa.

Layunin ng nasabing amendment na i-address ang gap sa Medical Act of 1959 kung saan ang mga foreign nationals na nakapagtapos ng Doctor of Medicine sa ating bansa at nakakompleto ng 12 months na internship ay eligible for registration and practice. Ibig sabihin ay hindi masasayang ang kanilang pag-aaral ng medisina dito sa Pilipinas dahil maaari na silang makapag-practice ng medicine pagbalik nila sa kanilang bansa.

Numero unong makikinabang dito ang mga libo-libong Indian medical students na nag-aaral dito sa ating bansa. At kung sakaling mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang amended laws ay mas lalo pang darami ang mga foreign students na mag-aaaral ng medisina sa ating bansa.

Sa Senado, inihain naman ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill 2678 na naglalayong repormahin ang medical education curriculum at ang pagpo-proseso ng registration ng mga foreign medical graduates.

Naging balakid kasi ang lumang medical act sa patuloy na pagdami ng foreign medical students sa ating bansa. Pero sa ngayon ay magkakaroon na ng pathway ang foreign medical students na gustong mag-practice ng medisina as long as makapasa sila sa licensure exam.

Maganda ang relasyon natin sa bansang India, kung kaya't nararapat lamang na i-recognize natin ang plight ng mga Indian students na ito at tulungan natin sila na makapag-aral sa ating bansa.

Mas gusto kasi ng mga Indian foreign students na mag-aral ng medisina dito sa ating bansa dahil naniniwala sila na mataas ang kalidad ng medical education dito sa atin, English ang ating main medium of instruction, murang-mura ang tuition, at mababa ang cost of living dito sa atin. Pero kung hindi natin ma-a-address ang issue sa registration, hindi na sila magpupunta sa ating bansa para mag-aral, sayang naman.

Ang ginagawang pag-amyenda ng Kamara at Senado sa lumang medical act ay isang indikasyon na nire-recognize nila na kailangan nating itayo ang status natin bilang favorite education hub kung saan mas marami pang foreign students ang mag-aaral dito sa ating bansa.

Malaki rin ang impact nito sa ating mga medical schools, and even on the economy itself–not just locally but as a whole. So, malaking tulong talaga sa ating ekonomiya ang pagdagsa ng mga foreign students sa ating bansa.

Ayon sa 2019 data ng Commission on Higher Education, nasa 13,669 foreign students ang naka-enroll at nag-aaral dito sa ating bansa. Sa bilang na ito, malaking bilang ng mga foreign students ay galing sa India, China, South Korea Iran, at Nigeria.

At noong 2022, ayon sa isang pag-aaral, umabot sa 22,247 foreign students ang pumasok sa ating bansa, majority sa mga ito ay galing ng India (16,013) habang nasa 4,000 naman ang galing ng China.