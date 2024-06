Ibang klase magtapon ng basura ang mga taga-Hilagang Korea.

Pinapalipad nila ito sa malalaking lobo papunta sa Timog Korea at doon ito babagsak.

Dalawang sunod na araw nang bumabagsak sa mga lugar sa Timog Korea na malapit sa hangganan ng dalawang bansa ang mga basura mula sa Hilagang Korea. Sa bilang ng military ng Timog Korea, 900 lobo ang tumawid mula sa kapitbahay.

Malaking perwisyo ang mga bumagsak at nagkalat na basura sa Timog Korea. Hindi basta-bastang hinahakot ang mga ito at kailangan munang suriin kung may bomba o nakalalasong kemikal. Ang mga sumusuri ay nakasuot pa ng hazmat suit bilang proteksyon sakaling may lason o virus sa mga basura. Kung ligtas ang basura, saka ito hahakutin.

Wala pa namang nakikitang delikado sa basura kundi mga sigarilyong ubos, mga tapong plastik at iba pang basura.

Pinagbawalan naman ang publiko na huwag pakialaman ang mga bumagsak na basura at ipagbigay-alam na lamang sa mga kinauukulan.

Tila walang pinagkaiba ang ginagawa ng mga Koreanong nasa hilaga at kaaway ng mga taga-Timog Korea sa ginagawa ng mga pasaway na naninirahan sa mga tabing ilog sa Metro Manila. Iniulat ng Department of Environment and Natural Resources na nakahakot ito ng 1,600 toneladang basura sa Ilog Pasig at iba pang ilog sa Metro Manila sa unang anim na buwan ng taon. Kasama sa mga nahakot ang mga water hyacinth.

Nagtulong-tulong ang mga volunteer na hakutin ang mga basura araw-araw gamit ang tatlong bangka mula Tondo, Maynila hanggang Quezon City.

Marahil kailangang paghakutin ang mga mismong nagtatapon ng mga basurang ito, lalo na ang mga naninirahan sa tabi ng mga ilog, upang madala sila at tumigil na sa kanilang maling gawain. Dapat silang pagsamasamahin at isali sa brigada basura.

Katulad ng mga brigada eskwela o tulong-tulong na paglilinis sa mga silid-aralan bago magpasukan, ang brigada basura ay napapanahon na dahil hindi matuto ang mga pasaway sa tamang asal at kalinisan. Kung mapapagod sila sa araw-araw na paghahakot ng maduming basura, marahil ay magtatanda sila at hindi na ito gagawin.