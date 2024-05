MAVERICKS PASOK SA NBA FINALS

Los Angeles, United States – Tinapos na ng Dallas Mavericks – na sumandal sa tig-36 na puntos mula kina Luka Doncic at Kyrie Irving ang kampanya ng Minnesota Timberwolves, 124-103 noong Huwebes upang sungkitin ang korona ng Western Conference at i-book ang NBA title showdown sa Boston Celtics.

Pinagkaitan ng isang sweep sa kanilang tahanan noong Martes, ang Mavs ay hindi nag-iwan ng pagdududa sa Minneapolis nang tapusin nila ang best-of-seven conference finals 4-1 upang makabalik sa NBA Finals sa unang pagkakataon mula nang makuha nila ang titulo noong 2011.

Ang Celtics ay magho-host ng game one sa championship series sa Hunyo 6.

Ang Slovenian star na sina Doncic at Irving ay nagkaroon ng kanilang paraan sa pinakamataas na rating ng depensa ng liga, si Doncic ay kinuha ang laro sa pamamagitan ng lalamunan sa mga unang minuto.

“My mindset was: set the tone,” sabi ni Doncic.

Umiskor siya ng apat sa kanyang anim na three-pointer sa unang yugto, kabilang ang isang bomba mula sa logo ng center court, at isinara ng Mavs ang quarter sa isang 17-1 scoring run upang ilagay ang Timberwolves sa kanilang mga takong.

Si Irving ay nakagawa ng 15 puntos sa second quarter nang sila ni Doncic ay nagsanib para sa 44 first-half points -- apat na higit pa sa inilagay ng Timberwolves sa board bago ang halftime, nang lumamang ang Mavs sa 69-40.

Umiskor sina Anthony Edwards at Karl-Anthony Towns ng tig-28 puntos para sa Minnesota, nagdagdag si Towns ng 12 rebounds para sa third-seed na Timberwolves, na winalis ang Phoenix Suns sa unang round at ginulat ang defending champion Denver Nuggets sa pitong laro sa pangalawa.

Ang Timberwolves ay naging 3-0 sa mga laro sa eliminasyon nitong post-season, na may mga panalo sa anim at pitong laro laban sa Nuggets gayundin ang kanilang tagumpay noong Martes.

Ngunit ang maagang pinsala ng Doncic at ang nakakagambalang depensa ni Dallas ay nagdulot ng maagang pag-abot sa isang ito at nasungkit ng Mavs ang unang double-digit na tagumpay ng isang hard-fight series.

“Luka came out tonight and put his stamp on the game,” sabi ni Timberwolves coach Chris Finch. “Hit a couple of bomb threes, kind of got them loosened up offensively.”

Bumalik si Dereck Lively para sa Mavs matapos mapalampas ang game four na may sprain sa leeg nang hindi sinasadyang iluhod siya ni Towns sa likod ng ulo sa game three.