Ashley Ortega nanalo ng Best Actress award

Nanalo si Ashley Ortega ng kanyang unang international Best Actress award.

Ang Sparkle star ay tumanggap ng pagkilala mula sa Harlem International Film Festival para sa kanyang papel sa Cinemalaya 2023 entry na “As If It’s True.”

Si Ashley ay nagbida sa kabaligtaran ni Khalil Ramos sa pelikula, kung saan ginampanan nila ang mga papel ng mga kasosyo na nagtatag ng isang relasyon sa mutual intent na pakinabangan ang isa't isa. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang pekeng relasyon ay nagsisimula nang maging totoo.

Sa post ni Sparkle na binabati siya sa kanyang panalo, isang taos-pusong "salamat" lang ang naikomento ni Ashley.

Samantala, ang Amerikanong aktor na si Eric Roberts ay nanalo ng Best Actor award para sa "My Last Best Friend."

Ang Harlem International Film Festival na nakabase sa New York ay isang limang araw na pagdiriwang na "ginagalang ang mga dinamikong pelikula ng sinuman tungkol sa anumang bagay sa ilalim ng araw," sinabi nito sa website nito.

Kamakailan ay naging bida si Ashley sa figure skating series na "Hearts on Ice" kasama si Xian Lim.

Nakatakda siyang bida sa paparating na 2024 historical action-drama series na "Pulang Araw" kasama sina Alden Richards, Sanya Lopez, Barbie Forteza at David Licauco.