Pole ni EJ Obiena nabali

Nabali ni Ernest John Obiena ang kanyang poste sa men’s pole vault event ng 63rd Ostrava Golden Spike sa Czech Republic kahapon.

Ikinalungkot ni Obiena, ang No. 2 pole vaulter sa mundo, ang kanyang hindi nakuhang tsansa na manalo ng gintong medalya matapos ang pangyayari sa kalagitnaan ng kumpetisyon. Nagrehistro siya ng 5.52 metro para sa isang malungkot na pagtatapos sa ikapitong puwesto — ang kanyang pangalawang- pinakamasamang resulta ng taon.

Sa isang mahabang pahayag sa social media, isinisisi ng 28-anyos na si Obiena ang kamalasan sa mga isyung logistical na kanyang pinagdaanan bago ihatid ang kanyang mga kagamitan sa silangang siyudad ng Czech Republic.

Ang paglipad sa mga poste mula Los Angeles patungong Europa ay hindi tinanggap ng airline, ayon kay Obiena.

“Wala kaming mapaglagyan ng mga poste o na-miss lang namin ang byahe. Sa kabutihang palad, may dalawang Pinay na tumulong at nakuha ang mga poste mula sa check-in counter patungo sa kargamento at ipinadala sa manufacturer,” kwento ni Obiena.

“Sa kasamaang palad, ang mga poste ay naiwan sa paliparan ng pag-alis at hindi mahanap. Buong hapon ay tumatawag para hanapin kung nasaan ang mga poste sa paliparan. Alas 5 ng hapon ay nalaman namin kung saan ‘nakalagay ang mga poste.’

Ngunit hindi pa natapos doon ang balakid.

“Araw ng laro! Nasira ang poste ko at ginawa ko lang ang opening bar ko,” pahayag niya.

Gaya ng nakasanayan, iginiit ng world record-holder na si Armand Duplantis ng Sweden ang kanyang lakas nang mag-clear siya ng 6 metro para makuha ang gintong medalya habang si Ethan Cormont ng France ay nakakuha ng silver medal mula kay Ben Broeders ng Belgium sa pamamagitan ng countback matapos magpost ng magkaparehong 5.62 metro.

Gayunpaman, babawi si Obiena sa susunod na kompetisyon sa Oslo Bislett Games sa Norway sa Huwebes (Biyernes sa Maynila) na bahagi ng prestihiyosong Diamond League.