Paalam nakaganti

Matamis na paghihiganti ang natikman ni Carlo Paalam nang talunin niya si Shukur Ovenov ng Turkmenistan sa Round of 32 ng men’s 57-kilogram boxing event ng 2nd World Olympic Qualification Tournament sa Indoor Arena Huamark sa Bangkok, Thailand nitong Martes.

Sinabi ng coach ni Paalam na si Elmer Pamisa na hindi na naging sorpresa ang kanyang tagumpay dahil alam niyang kaya ng 25-anyos na boksingerong mula Bukidnon na dominahin ang kanyang kalaban taliwas sa nangyari sa kanilang naunang engkuwentro sa unang qualifier sa Busto Arsizio, Italy.

Noon aniya, nabigo ang Olympic silver medalist na ipagmalaki ang kanyang husay habang siya ay nag-aalaga ng shoulder injury na natamo niya sa kanyang nakaraang laban kay Andrey Bonilla ng Mexico.

Dahil dito, yumuko si Paalam kay Ovenov na sumisira sa kanyang pagkakataong makabalik sa Summer Games na gaganapin sa Paris sa Hulyo.

Ngunit iba na ang mga bagay ngayon at siniguro ni Pamisa na nasa magandang kalagayan si Paalam sa kanyang huling pagbaril sa pagpasok sa Olympics.

“Noong lumalaban siya sa Italy, kayang talunin ni Carlo ang kalaban niya. It’s just that he had an injury before that match,” sabi ni Pamisa matapos makuha ni Paalam ang unanimous decision mula sa mga hurado.

“Ang kalaban niya (Ovenov) ay walang laban kay Carlo. Nilaro niya ito kung paano namin ito gusto at ang kanyang kalaban ay hindi nagawang tumama hangga’t gusto niya.”

Tama nga, ipinakita ni Paalam ang isang boxing masterclass laban kay Ovenov na may superior boxing IQ na humantong sa malulutong at kalkuladong mga suntok pati na rin ang airtight defense.

Kaya naman nang tumunog ang final bell, itinaas ni Paalam ang kanyang mga kamay bilang tagumpay dahil alam niyang siya ang mas magaling na manlalaban.

Maging si Association of Boxing Alliances of the Philippines secretary general Marcus Manalo ay humanga sa impresibong bilis ni Paalam sa laban.

“Tulad ng inaasahan, nakagawa si Carlo ng mga anggulo at espasyo para umatake gamit ang mga feints at ang kanyang bilis na siyang magiging bentahe niya sa buong torneo,” sabi ni Manalo.

Ngunit ang trabaho ay hindi pa tapos.

Kailangan ni Paalam ng tatlo pang panalo para makasama sina Eumir Marcial, Nesthy Petecio at Aira Villegas sa Summer Games na magsisimula sa Hulyo 26.

Bukod kay Paalam, tanging si Hergie Bacyadan lang ang may pagkakataong makapasok sa Paris matapos talunin si Dunia Martinez ng Spain sa kanilang women’s 75-kg clash para makapasok sa Round of 16.

Makakaharap ni Bacyadan si Veronika Nakota ng Hungary para sa puwesto sa quarterfinals sa Sabado.