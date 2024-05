Barbie Imperial, ‘secoNd rate, trying hard, copycat’ nga ba?

Ang pangunahing bida sa “A Very Good Girl” ang mga kinabog lamang ay sina ang mayt pinakamaraming FAMAS nominations na si Diamond Star Maricel Soriano (“In His Mother’s Eyes”), ang no acting please actress Charlie Dizon (“Third World Romance”), ang debatable ang pagiging Primetime Queen sa kasalukuyan dahil nga ang kanyang “My Guardian Angel” ay lupig na lupig sa “Linlang”, si Marian Rivera (“Rewind”), ang Megastar Sharon Cuneta (“Family Of Two”), at ang sakdal husay at kwelang si Eugene Domingo (“Becky & Badette”).

Ang humahaplos sa pusong speech ni Queen Kath: “Unang-una, ang bigat pala ng ano no, ng trophy niyo. It’s my first. Thank you so much po FAMAS. No’ng tinanggap ko ang pelikula na ‘A Very Good Girl,’ di naman ako nag-eexpect any awards or nominations. Tinanggap ko ang pelikula na to dahil naniniwala ako sa materyal, naniwala ako sa mga kasama ko. Umaapaw lang po ‘yung saya kasi nabigyan ako ng pagkakataon na makagawa ng ganitong klaseng pelikula na minahal at sinuportahan ng mga tao so maraming maraming salamat.”

Aniya pa: “This movie is a product of hardwork, love and passion, so maraming salamat ng lahat ng sumuporta, nagbigay ng oras at lahat ng nagmahal sa pelikulang ito.”

Pagtatapos nito: “Your very good girl, very happy girl tonight. Thank you so much FAMAS.” Inalay rin ni Bernardo ang kanyang viktoria sa co-actress niya sa pelikula, kay Ms. Dolly de Leon.

Siempre pa, maraming KathDen ang super kilog kasi nga present rin si Alden Richards at buong puso itong tumayo bilang escort at bakod king ni Queen Kath, huh!

***

Siempre pa, hindi ang manikang si Barbie o ang Oscar nominated motion picture ang dahilan kaya siksik, liglig at umaapaw ang isa mga natatanging Barbie sa Pilipinas, si Barbie Imperial. Here, there and everywhere ang pagtiktak ng chika sa starlet at kasi nga pangmalakasan ang sighting dito kasama si superstar Richard Gutierrez na rumarampa sa Land of the Morning Calm.

Hindi ito ang kauna-unahang sighting na meron ang dalawam huh! Ang pangkat katkatera tandang-tanda pa ang pagsasama nila sa isang posh event na ang ginamit na palusot eh nagkataon lamang na pareho silang bisitang pandangal.

Sa mga larawan nila ni master Gutierrez sa South Korea, mananalig kaya ang pangkat katkatera na may proyektong pang-telebisyon o pelikulang ginagawa ang dalawa? O may isang high end brand na may fashion pasabog at inimbitahan sila? Siempre pa, matatalim na irap at pagdadabog ng bangs ang reaksyon mula sa mga mahusay kumilatis at manaliksik na miyembro mula sa pangkat katkatera.

Sa team dalahira naman, ang labis nilang pinagtatakahan eh kung bakit my lips are sealed at silence is my best defense ang mommy dearest ni Richard, ang the great madama Anabelle Rama patungkol sa sighting na ito? At ano naman ang dramarama ni Ruffa Gutierrez na may pagpuso sa pag-aaral ni binibining Imperial sa isang culinary school. Close ba siya sa starlet kaya nalulugod siya na nag-aaral ito at gumagawa ng mga ibang bagay na kapaki-pakinabang?

Ang team dalahira, kumbinsidong-kumbinsido na si master Gutierrez at si Barbie ay may closeness na tanging sila ang pwedeng magkumpirma kung anong klase at kategorya ang pagiging malapit nila sa isa’t-isa. Maliban sa South Korean sighting na may mga kasama, diumano, eh may rest and recreation time ang dalawa sa super exclusive at pang-lifestyle of the rich and famous na isla, ang Amanpulo. Na siempre pa, with companions of course.

Ano nga kaya ang opisyal na label nina Richard Gutierrez at Barbie Imperial? May opisyal na reaksyon na rin kaya ang minsan ay minahal ni master Gutierrez na si Sarah Lahbati sa mga kaganapang ito?

At para sa pangkat katkatera at team dalahira, bakit nga ba ang turing nila kay binibining Imperial ay ‘second rate, trying hard, copycat’?

Sa true lang, kaabang-abang at hindi kahikab-hikab ang Richard Gutierrez at Barbie Imperial closeness, hindi ba naman?