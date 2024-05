UST wagi sa PSL-NCR regional finals

Iginiit ng Unibersidad ng Santo Tomas ang pangingibabaw nito sa araw ng pagbubukas ng PSL NCR Regional Finals noong Sabado, na winalis ang lahat ng kanilang mga asignatura sa Born 2004, 2006 at 2008 divisions at naghain ng paunawa ng kanilang adhikain sa titulo.

Sa pangunguna nina Nickson Cabanero at Lorenz Cinco na nagtala ng tig-19 puntos, ipinakita ng Tiger Cubs ang kanilang mabangis na porma sa paglamon sa Marikina-EZ Jersey, 101-77.

Ginawa itong twin kill ng Thomasians nang talunin nila ang Pasig Hoop Masters 118-40.

Ang mga nakababatang kasamahan ng UST noong Born 2008 ay nagpalawak din ng dominasyon ng paaralan sa NCR finale nang dinurog ng Tiger Cubs ang M7 Marikina-EZ Jersey, 70-48, na may apat na manlalaro na umiskor ng double figures sa pangunguna nina Raphael Bautista at Carsson Vidanes na may tig-11 puntos. at Carl Manding at Daniel Sta. Si Maria ay nagtala bawat isa ng 10 marker.

Nakumpleto ang palabas ng UST ay ang Born 2004, na nagkumpleto ng gawain sa pamamagitan ng pagwawagi sa overtime, 113-103, laban sa M7 X Eco Green Technology Marikina.

Dalawang manlalaro ang nagsanib para sa 49 puntos para sa UST – sina Jevi Hinoguin at JC Espinosa.

Halos natabunan ng mga panalong paraan ng UST ang Batang Kankaloo ng Caloocan, na humakot ng mga tagumpay sa lahat ng dibisyon -- Ipinanganak 2004, 2008, 2006.

Tinanggal ng Batang Kankaloo’s Born 2006 squad si Keanzel Beliuevers, 108-75, kung saan limang manlalaro ang nag-double figures para sa hot-shooting Caloocan squad, na tumama ng 51.7% mula sa field (45-of-87).

Itinapon ng koponan ng Caloocan noong 2008 ang Pasig, 112-63, kung saan anim na manlalaro ang nauwi sa double figures sa pangunguna ng 31 ni Carl Canapi at idinagdag ang Valenzuela sa kanilang listahan ng mga biktima kasunod ng 106-91 na panalo.

Nakumpleto ng Batang Kankaloo ang gawain nang gibain ng kanilang koponan noong 2004 ang Quezon City, 81-69.

Nakumpleto ang mga nanalo ay ang Valenzuela’s Born 2004 team, na tumalo sa Pasig, 82-76.

Ang Down South, Davao at Davao Occidental ay sadyang hindi napigilan sa Mindanao Regional Finals.