Mahigit 3,000 pamilya lumikas dahil sa Aghon

Mahigit 3,000 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa Bagyong Aghon, ayon sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Sinabi kahapon ng tagapagsalita ng DSWD, si Irene Dumlao, na mahigit 2,500 pamilya o mahigit 8,800 indibidwal ang nananatili sa 165 silungan sa Calabarzon, Mimaropa at rehiyong Bicol hanggang alas-6 ng umaga.

Bukod dito, 615 pamilya sa Laguna at Quezon ang naninirahan sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan, 290 sa Marinduque at 465 pamilya sa Silangang Samar, Hilagang Samar at Kanlurang Samar.

“Paalala po natin sa ating mga kababayan na makipagsangguni o makipag-coordinate sa inyong mga local government units, particular ang inyong local social welfare development officers para po sa mga kinakailangang tulong,” pahayag ni Dumalo on BP Ngayon, ayon sa GMA News.

Samantala, sinabi ng tagapagsalita na 22 bahay ang nawasak ng bagyo, kanilang ang 18 na bahagyan napinsala sa Camarines Norte, Silangang Samar at Kanlurang Samar, ayon kay Dumlao

Sinabi niya na namahagi na rin ang ahensya ng P1.3 milyong halaga ng nakapaketeng pagkain at hindi pagkain.

Sa alas 11 ng umaga na update ng PAGASA, dalawang lugar ang nanatili na nasa ilalim ng Signal No. 2 habang napanatili ng “Aghon” ang lakas nito habang lumilipat sa ibabaw ng Philippine Sea sa labas ng Aurora Province.

Noong Lunes ng umaga, sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na pitong tao ang nasugatan dahil sa pananalasa ni “Aghon.”