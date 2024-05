Nicki Minaj nakulong dahil umano sa dalang ‘damo’

Isang konsiyerto ng Amerikanang rapper na si Nicki Minaj sa Britanya ang napagpaliban sa huling minuto noong Sabado ng gabi, matapos siyang arestuhin at ikulong sa Amsterdam, Netherlands dahil sa hinalang droga na nakita sa loob ng kanyang bag.

Nakatakdang magtanghal si Minaj sa Manchester noong Sabado, ngunit nag-post siya sa social media platform na X na ang mga awtoridad ay nakakita ng “damo” sa kanyang bagahe bago siya saglit na ikinulong

Sinabi ni Minaj sa kanyang post na ang mga nakarolyong marijuana ay pagmamay-ari ng kanyang security guard at ang kanyang mga bag ay hinalughog “nang walang pahintulot.”

Kinumpirma ng pulisya sa Agence France-Presse (AFP) na pinigil nila ang isang 41-taong-gulang na babaeng Amerikano dahil sa hinalang pagtatangkang mag-puslit ng droga sa ibang bansa ngunit tumanggi itong direktang sabihin na ito ay si Minaj, alinsunod sa kanilang karaniwang patakaran.

Ang tagapagsalita ng pulisyang militar na si Robert Kapel ay nagsabi sa AFP na ang babae ay pinalaya matapos ang pagbabayad ng isang “makatwirang” multa.

Humingi ng paumanhin ang rapper sa X sa mga tagahanga dahil sa naunsyameng konsiyerto, ngunit sinabi niyang babalik siya para sa pangalawang palabas sa Manchester sa Mayo 30 at magtatanghal siya sa Birmingham sa Linggo bilang bahagi ng kanyang Pink Friday 2 World Tour.

“I’ll find a way to not only make up the date with the performance but I’m going to create an added bonus for everyone that had a tkt (ticket) for this show. Promise,” ayon sa kanyang post.

Ang Co-op Live arena ng Manchester, kung saan dapat na magaganap ang palabas ni Minaj nitong Sabado, ay nagsabi sa isang pahayag na ang mga tiket ay mananatiling balido para sa isang bagong petsa ng konsiyerto na iaanunsyo sa lalong madaling panahon.

Libu-libong mga tagahanga ang pinayagang makapasok sa venue noong Sabado bago ipagpatuloy ang palabas. Ang mga video na nai-post sa social media ay nagpakita ng isang punong arena, mahabang pila ng mga nanunuod ng konsiyerto, at mga tagasuporta na umaawit ng “Libreng Nicki Minaj” bilang pakikiisa sa nakakulong na superstar.

Nag-trending din sa X ang hashtag na #FREENICKI.

Ang isang karaniwang maling akala sa labas ng Netherlands ay ang cannabis ay legal sa bansa, tahanan ng mga sikat na coffee shop sa mundo (na kadalasang nagbebenta ng damo) na isang malaking draw para sa maraming turista.

Ang pagkonsumo ng maliit na dami ng cannabis ay teknikal na ilegal ngunit pinipili ng pulisya na huwag ipatupad ang batas bilang bahagi ng isang patakarang “pagpaparaya” na ipinatupad mula noong 1970s.

Ang pagdadala ng droga sa ibang bansa ay ilegal.