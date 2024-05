Break muna para sa Beermen

Nagbabalik ang San Miguel Beer sa dati nitong grind para patalasin pa ang armas nito para sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup finals sa isang hindi pa matukoy na title challenger.

Binigyan ng Beermen head coach na si Jorge Galent ang defending champions ng isang napaka-deserved na weekend break matapos makumpleto ang malinis na sweep sa Rain or Shine sa best-of-seven semifinals series.

“I promised them that if we won today. I’m gonna give them a break on Saturday and Sunday,” sabi ni Gallent matapos nilang magwagi sa isang come-from-behind 107-100 sa Game 4. “But we’re gonna go back to work by Monday.”

Hinihintay pa rin ng San Miguel ang kanilang kalaban sa best-of-seven championship showdown sa pagitan ng Meralco at Barangay Ginebra San Miguel, na nag-aabang para sa series lead sa Game 5.

“We can’t do anything right now because we don’t know whose gonna win in that series. So we’re just gonna do the things that we’ve been doing in practicing our offense and getting better in our defense,” sabi ni Gallent. “That’s what we’re gonna do while waiting for the other series.”

Ang Beermen ay natalo sa Meralco sa eliminasyon upang ipagkait sa kanila ang isang pambihirang sweep ng round.

Sa kabilang banda, tinalo ng San Miguel ang Ginebra sa kanilang unang pagkikita sa all-Filipino conference ngunit hindi matapos makaharap ng matinding pagtutol mula sa crowd-favorite.