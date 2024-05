Pasaherong OFW napinsala ang leeg, likod sa turbulence

Isang babaeng overseas Filipino worker na sakay ng Singapore Airlines flight na tumama sa matinding turbulence noong Martes ay nagtamo ng bali sa leeg at mga pinsala sa likod, ayon sa Department of Migrant Workers.

Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng DMW na ang OFW ay sasailalim sa operasyon sa Bangkok para tugunan ang bali sa leeg.

Binisita na ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa Bangkok ang OFW sa ospital nitong Miyerkules. “Ginagawa ang mga pagsasaayos para sa isang miyembro ng pamilya na sumama sa kanya habang siya ay gumaling,” pahayag ng DMW.

Isa pang pasaherong Pilipino, isang 62-anyos na lalaki, sa parehong flight ay nasa intensive care unit ng ospital matapos mawalan ng malay.

“Sinusubaybayan ng mga doktor ang kanyang kondisyon para sa karagdagang pagsusuri at paggamot. Isang pamangkin na nakabase sa Bangkok ang tumutulong sa kanya,” sabi sa pahayag.

Sa wakas, nasa stable na kondisyon ang isang staff nurse na nakabase sa United Kingdom, ang kanyang asawa at dalawang taong gulang na sanggol -- pawang mga pasahero ng Singapore Airlines Flight SQ321, ayon sa Migrant Workers Office-London.

Nauna nang sinabi ng Singapore Airlines na ang flight SQ321 na may 18 crew at 211 pasahero ay lumipad mula sa London’s Heathrow airport at “nakaranas ng matinding turbulence en-route,” kaya lumihis ito sa Bangkok.

Sinabi ng isang pasahero na pinatalsik ng turbulence and mga pasahero at tripulante sa paligid ng cabin, at humampas sila nang malakas sa kisame.

Isang pasahero, isang 73-anyos na British na lalaki, ang namatay habang nasa byahe, posibleng dahil sa atake sa puso.

Ang 131 pasahero at 12 tripulante ng Flight SQ321 ay inilipat sa isang espesyal na flight at dumating noong Miyerkules ng madaling araw sa Changi Airport ng Singapore.

Sinabi ng Singapore Airlines na sinasaklaw nito ang lahat ng gastos ng mga apektadong pasahero sa Flight SQ 321.