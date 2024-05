Pabili nga ng beybi

Nakakaalarma ang mga pagtatapon ng mga fetus at pag-abandona ng mga isinilang ngunit ayaw na sanggol kung saan-saan.

Nitong Miyerkules, isang kahon ng sapatos na may lamang patay na fetus na lalaki ang nakita sa bakanteng lote sa North Reclamation Area sa Barangay Subangdaku, Mandaue City, Cebu.

Noong Pebrero, isang nanay ng bagong silang na sanggol ang inaresto sa Quezon City dahil sa pag-iwan ng kanyang anak sa isang palikuran ng gasolinahan sa Kalayaan Avenue. Kinasuhan ng pulis ang nanay pati ang kanyang tatay na naghatid sa babae sa lugar.

Marami pang ulat ng mga parehong gawain at pangyayari ngayong taon.

Walang kasalanan at walang kamalay-malay ang mga buhay ng mga inabandona o itinapong munting anghel. Hindi karapat-dapat nilang danasin ang ganoong kalupitan sa mismo pa nilang ina.

Ngunit mayroong iba pang suliranin ang kinakaharap ng mga bagong silang na sanggol at hindi pa isinisilang na anak bukod sa pagkamatay o pagka-abandona.

Nitong Mayo 15, inaresto ng mga pulis sa Dasmariñas City, Cavite ang isang babae at kasabwat niya sa tangkang pagbenta ng walong araw na gulang na sanggol na lalaki sa mga pulis na nagpanggap na mamimili.

Natimbrehan ng kapulisan ang sindikato nang makita nila sa Facebook ang post na nagtitinda ng sanggol sa halagang P50,000 hanggang P90,000. Nagsagawa sila ng bitag at nang tanggapin ng mga hinihinalang trafficker ng mga sanggol ang perang bayad sa ibinebenta niyang sanggol, inaresto na nila ang babae at kasama niya.

Dapat ring kasuhan ang Facebook bilang kasabwat dahil sa pinahihintulutan nito sa plataporma ang pagbebenta ng sanggol.

Kung masigasig ang Facebook na matunton ang mga subscriber na umaabuso sa paggamit ng video, larawan at musika na hind isa kanila, bakit pinapabayaan nito ang bentahan ng sanggol sa kanilang plataporma?

Sa katotohanan, maraming krimen ang binibigyang daan ng Facebook. Kasama na rito ang mga scammer, ang mga nagbebenta ng laman, nagpaplano ng krimen, paninirang puri, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at kung anu-ano pa. Ngunit ang pagbebenta ng sanggol sa Facebook ay sukdulan na at dapat panagutin ang plataporma at iba pang social media na ginagamit ng mga nangangalakal ng sanggol.