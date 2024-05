UP Fighting Maroons namigay ng TV, supplies at computer sa mga estudyante sa Butuan

Nagpakita ng kabaitan ang University of the Philippines (UP) men’s basketball team nang magsagawa ito ng outreach sa Butuan City nitong weekend.

Sa pamamagitan ng inisyatiba ng pangulo ng UP na si Atty. Angelo Jimenez, ang Fighting Maroons ay nag-donate ng mga television set, school supplies at computer sa mga estudyante at guro ng Mahayahay Elementary School at sa kalapit na komunidad nito.

Sinabi ng playmaker ng UP na si JD Cagulangan na labis siyang nabigla nang makita ang mga estudyante na nakakakuha ng suporta mula sa mga manlalaro, coach at opisyal ng koponan ng isa sa mga pinakamahusay na programa sa basketball sa bansa.

“Siyempre, nakakatuwang makita na tinutulungan natin sila kahit sa maliit na paraan,” ani Cagulangan, tubong Butuan City, na tinutukoy ang kanilang programa na katuwang ng UP Alumni Association, One Meralco Foundation, More Power, at Chooks to Go.

“Talagang nagpapasalamat kami kay President Jijil (Jimenez) sa pagsali sa amin sa proyektong ito. Sana hindi ito ang huli.”

Bukod sa pamimigay ng kanilang mga donasyon, nakibahagi rin ang Fighting Maroons sa isang tree-planting activity bilang bahagi ng kanilang side trip sa kanilang invitational game laban sa University of San Carlos Warriors.

Tinalo ng Maroons ang Warriors, 90-49, sa event na bahagi ng Balangay Festival 2024 ng lungsod at ginanap sa Fr. Saturnino Urios University Gym.