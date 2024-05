Lassiter pumasok sa top 3 ng PBA 3-point shooters

Natutuwa ang sniper ng San Miguel Beer na si Marcio Lassiter sa pag-akyat niya sa No. 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) list ng all-time three-point shooters.

Sinabi ni Lassiter na ang pagbanggit sa parehong puwesto nina Jimmy Alapag, Allan Caidic at LA Tenorio ay tunay na isang karangalan kaya patuloy siyang magsusumikap upang magpatuloy sa pag-akyat sa hagdan.

Ang 37-anyos na si Lassiter ay nagpabagsak ng kabuuang 1,219 tres sa 106-89 panalo ng Beermen laban sa Rain or Shine sa Mall of Asia Arena nitong weekend.

Nalampasan niya si Tenorio, na may 1,218 triples, habang nakasunod sa lider na sina Jimmy Alapag at Allan Caidic, na nagrehistro ng 1,250 at 1,242 howitzers sa kanilang stellar basketball career.

“Una sa lahat, wala akong ibang mapasalamatan kundi ang Panginoon sa itaas sa pagpapala sa akin na magpatuloy lang sa paglalaro sa mataas na antas at manatiling malusog sa karamihan. And to thank my teammates, because you know they’re the ones, majority I do a lot of spot up,” ani Lassiter, na dumating sa bansa bilang trigger-happy gunner para sa Gilas Pilipinas noong 2010.

Mula noon, naglaro siya para sa Powerade noong 2011 bago sumali sa Beermen noong 2012.

“But yeah, I mean just to be in the same breath as LA, isa na naman siya sa mga totoong alamat. Ang pinakadakilang point guard na nalaro ko sa PBA. Alam mo, pagdating ko sa liga, tumingala ako sa kanya.”

Gayunpaman, iginiit ni Lassiter na personal na kaluwalhatian ang huling bagay sa kanyang isipan.

“Sinusubukan kong huwag isipin ito, ngunit medyo mahirap kapag patuloy akong tumitingin at parang, ‘Oh, napupunta ang laro ng aking numero,’” sabi ni Lassiter.

“Kapag dumating ang oras na iyon, iyon ay magiging isang napaka-espesyal na sandali para sa akin.”

Maging ang Beermen head coach na si Jorge Galent ay natutuwa na makita si Lassiter na nakakuha ng grado.

“As a coach, I’m really happy for him na na-achieve niya ito. Hindi niya ito makakamit kung wala ang tulong ng kanyang mga kasamahan, kaya lahat ay tumulong sa kanya, “sabi ni Galent.

“Sa practice, hindi namin pinag-uusapan. Pagdating, darating -- at dumating na ngayon. Masaya talaga para sa kanya. At umaasa akong umusad siya sa tuktok.”