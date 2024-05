Kyline Alcantara ‘pumapa-ibig’ kay Kobe Paras

Ay! Kabogera talaga ang Sparkle aktres na si Kyline Alcantara dahil dumadagundong ang chika na pumapag-ibig na ito sa basketball cager na si Kobe Paras, huh!

Ay! Kabogera talaga ang Sparkle aktres na si Kyline Alcantara dahil dumadagundong ang chika na pumapag-ibig na ito sa basketball cager na si Kobe Paras, huh!

Tuwang-tuwa ang mga Sunflower (fans ni Alcantara) sa kaganapang ito na kaya napagtanto ay dahil magaling, magaling, magaling silang magmasid sa mga social media post ng kanilang iniidolo.

Hindi mo na kakailanganin ang larong alin-alin, alin ang naiba kasi nga parehong-pareho ang mga larawang ibinalandra ni young master Paras at ni pretty miss Alcantara sa kanilang social media accounts na ang drama ay may pa-wine, lugar na pang intimate na pagsasalo ng masaganang packain para sa dalawa, at nagsusumigaw na may romansang kaganapan rito.

Ang huling binatang naging malapit at minsan ay minahal ni Kyline ay si Maverick Legaspi na ang turing ng mga netizen ay “oversized toddler” at “millennial Mama’s Boy.”

Si huling binibini na hindi naman pwedeng itanggi na naging malapit sa hunky at pinaka-papable na Paras ay si Erika Portunak, ang dalagang anak ni Ina Raymundo.

Marami ang natutuwa sa pangyayaring ito at ang maka-Kyline, super happy sila na “lalaking-lalaki” ang bagong nagpapatibok sa puso nito. Hindi masasabi na “rebound” nila ang isa’t-isa dahil matagal na rin namang hiwalay ang dekolor at puti nila sa mga nakalipas na di na maari at dapat balikan.

Ang gusto siempre ng mga fan ni Kyline, eh mas lalong maging inspirado ang kanilang minamahal sa karera nito at makatulong in a major, major way si young master Kobe para mas lalong umigting ang galing ni Alcantara sa kanyang pagiging aktres.

Si Kyline Alcantara lamang ang bukod tanging babaing pinagpala sa lahat na mahusay maging bida, at mas magaling na magaling, pag nagiging kontrabida.

Kaya kung busilak, tunay at wagas ang pagmamahalang ito nina pretty miss Alcantra at young master Kobe Paras, naway pang ngayon, bukas at pang-habang buhay na ang romansa at pagmamahalang kanilang pinagsasaluhan.