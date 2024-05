Kai Sotto, B-Corsairs naghiwalay

Tinapos na ni Kai Sotto ang kanyang paglalaro sa Yokohama B-Corsairs habang ang kapwa Gilas Pilipinas standout na si Dwight Ramos ay pumirma ng bagong kontrata sa Levanga Hokkaido para sa 2024-2025 Japan B. League.

Naglaro si Sotto sa 34 laban ng koponan matapos senyasan ng Hiroshima Dragonflies at nag-average siya ng 12.8 puntos, 6.4 rebounds at 1.1 blocks kada laro.

"Nais naming ipaalam sa iyo na ang panahon ng paglipat ng pautang para kay Kai Sotto, na sumali sa amin sa isang pautang mula sa Hiroshima Dragonflies, ay nag-tapos na," sabi ng B. League club.

Sa unang dibisyon, nagtapos ang Yokohama sa ika-19 sa liga na may 24-36 win-loss record ngayong season.

Ang pinakamagandang laro ng 7-foot-3 sentro ay noong Marso 30 nang umiskor siya ng 28 puntos at humakot ng anim na rebounds sa 75-81 pagkatalo ng Yokohama sa Alvark Tokyo.

Hindi pa inaanunsyo ng Hiroshima Dragonflies kung babalik o hindi ang Gilas Pilipinas slotman para sa susunod na season.

Samantala, si Ramos ay nag-average ng 10.7 points, 3.8 rebounds at 2.4 assists habang tinapos ng Hokkaido ang season sa ika-21 na may 17-43 record.

“Nasasabik akong bumalik para sa aking ikatlong season sa Hokkaido! I’m ready to make this next season the best one yet and excited to get to work with my teammates and coaches,” sabi ni Ramos.