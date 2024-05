Bangungot ng ‘Yolanda’

Inanunsyo ng PAGASA na maaaring may dumaang bagyo sa Pilipinas ngayong buwan. Hudyat na ito ng simula ng tag-ulan.

Marami ang matutuwa kung mangyari ang sinasabing ulan dahil mapapawi na rin ang pagdurusa ng mga tao at magsasaka sa matinding init ngayong tag-init at tagtuyot na dala ng El Niño. Sila’y nananalangin pa na mangyari ito.

Ngunit katulad ng mga nakaraang tag-ulan, hindi magiging ligtas ang mapanirang bagyong mananalasa. At ang ulang dala nito ay hindi lubos na mabuti dahil maaari itong magdulot ng mataas at mabilis na pagbaha na ikasisira rin ng mga pananim. Maaari ring lumubog ang maraming kabahayan at ikamatay ng ilan kung sobra-sobra ang baha.

Hindi imposibleng maulit ang bagsik at lagim na ipinadama ng bagyong “Yolanda” noong Nobyembre 8, 2013. Mahigit 6,300 ang naiulat na namatay sa pagtama ng supertyphoon sa silangang Visaya at marami sa mga bangkay ang hindi na nakita. Labing-anim na milyong mamamayan sa 41 probinsya naman ang naapektuhan.

Marami sa mga biktima ni Yolanda ang binabangungot pa rin ng bagyo hindi lamang dahil sa pangungulila sa mga nawala nilang pamilya at mga mahal sa buhay. Mahigit isang dekada matapos ang hagupit ni Yolanda, marami sa kanila ang naghihirap pa rin dahil hindi umano nabiyayaan ng ayuda, katulad ng bagong bahay at matinong kabuhayan.

Katunayan, bumisita si Pangulong Marcos sa Tacloban City, isa sa mga sinalanta ni Yolanda, nitong Lunes upang mamahagi ng titulo ng lupa sa mga tao. Ibig sabihin ay ngayon lang magkakalupa ang ilan sa mga tagaroon para matayuan ng sarili nilang bahay at sakahan para sa kabuhayan.

Sinabi rin ni Marcos na minamadali nila ang pag-ayos ng Maharlika Highway sa Samar na sinira ng Yolanda ang bahagi nito. Nasa P8 bilyon ang halaga ng rehabilitasyon at siniguro ni Marcos na maipalalabas ang pera.

Dahil hindi pa kumpleto ang tulong sa ilang mga nasalanta ng bagyo pagkalipas ng 11 taon, ibig sabihin lang na may pagkukulang ang mga kinauukulan pati na ang mga dating pangulo sa dagliang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nasalanta.

Sa mga susunod na bagyo, sana ay mas handa ang lahat sa pagiging ligtas at mas mabilis ang pagtulong sa mga nasalanta.