Kapayapaang mula sa sinapupunan

Ang hanay ng mga komunistang rebelde ay kinabibilangan ng mga babae at kabataan. Sila’y nalinlang ng mga bihasang propagandista ng mga manghihimagsik upang humawak ng sandata at pumaslang ng mga sundalo at pulis na ipinaniwala sa kanila ay kanilang kalaban.

Hindi lahat ng mga sumanib sa mga rebelde ay panghabambuhay na makikibaka sa ngalan ng sapilitang ideyolohiya ng kanilang mga pinuno. May kanya-kanyang tadhana pa rin ang bawat miyembro ng New People’s Army na dumarating sa takdang panahon at siyang magbibigay daan upang kumalas sila sa himagsikang magdadala sa kanila sa kapahamakan o kamatayan. At iyan na nga ang nangyari kamakailan sa isang rebeldeng buntis at asawa niyang kapwa rebelde sa Samar.

Hindi pa man mulat ang limang buwang buhay sa sinapupunan ng babaeng NPA ay tila ang sigaw nito ng kapayapaan at kaligtasan ay narinig o naramdaman ng kanyang ina. Sa sanggol nag-ugat ang pasya nilang sumuko upang ito’y hindi mapahamak hindi lang posibleng engkwentro sa militar kundi sa mahirap na kondisyon at pamumuhay sa bundok at gubat kung saan sila nagkakampo.

Nabanggit ng mga sumuko ang gutom na kanilang dinaranas na hindi maigi para sa sanggol pati na ang pagod sa madalas na pagtatago nila sa mga rumorondang pwersa o tagatugis ng gobyerno.

Bukod sa magkasintahan, sumuko rin ang isa pang mag-asawang rebelde na hindi naman buntis ang babae, at isang 18-anyos na lalaki na na-recruit noon siya ay menor de edad pa lamang.

Nagpasalamat ang buntis sa mga sinukuan nilang sundalo dahil hindi iningatan pa sila nila at tinulungan sa pagkakabatid ng kanyang maselang kondisyon at pagkukusa nilang magbaba ng armas at magbalik-loob sa lipunan.

Sila’y pinaospital ng mga sundalo at tumulong naman ang mga lokal na opisyal upang sila’y maibalik sa kanilang mga kamag-anak at kapamilya.

May programa ang pamahalaan na bigyan sila ng ayuda at kabuhayan upang makapagsimulang muli bilang mamamayan. Ito ang sisiguro na magiging ligtas ang kanilang anak at mga sarili, magkakaroon sila ng ikabubuhay ng pamilya at, higit sa lahat, kapayapaan para sa pamayanan.