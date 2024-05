Anne Curtis, tita-tita o batang matron?

Marami talaga ang nagdabog ang bangs at nag-arkuhan ang mga kilay na bunot na bunot kasi nga, ang sinabing ‘diyosa’ na si Anne Curtis ang magbibigay buhay sa katauhan ni Ko Moon Young sa Filipimo adaptation ng daring at dark-themed romance drama na “It’s Okay Not To Be Okay” na ang nagbigay buhay sa world-wide hit na Koreanong teleserye ay si Seo Yea Ji na parang 22-inches lamang ang bewang at ultra-fashionable ang mga kasuotan at dahil aristokratika ang mukha nito, bagay na bagay nga sa kanya ang maging may-akda ng mga fairy tale na may halong lagim at katatakutan.

Para sa mga nagmamahal drama, hindi na angkop ang nag-iisang Mrs. Heusaff para sa nasabing katauhan dahil nga hindi na pwedeng ikaila na ito ay nanay na, mas pasok na bilang tita-tita o kaya batang matrona.

Ang hirap tanggapin para sa mga nagmamahal at sumubaybay sa katauhang sakdal husay at sinagpang talaga ni Seo Yea Ji. Ang dami-dami namang relatively younger Kapamilya actresses na mas bagay na bagay at pasok sa banga para sa nasabing katauhan.

Ang nakakadagdag pa sa pagmamaasim kay Anne ay ang katotohanan na si Joshua Garcia ang magbibigay buhay sa katauhang si Moon Gang-Tae na sa orihinal na dramang Koreano, ay ginampanan ng highest paid actor mula sa Land of The Morning Calm na si Kim Soo-Hyun.

Super sikat si Soo-Hyun sa kasalukuyan lalo na nga’t siksik, liglig at umaapaw talaga ang tagumpay nito sa “Queen of Tears.”

Hindi papatalo si young master Garcia sa pagandahang lalaki, kisig, kahusayan sa pag-arte at kahusayang humalik kay opp Soo Hyun.

Magkababata ang dalawang katauhan at magkikita muli ang dalawa matapos ang ilang taon sa orihinal na kwento kaya kataka-taka at tunay na may hibang factor na sa Pinoy adaptation, ang batang-batang si Joshua, ang kababata niya dapat, naging batang matron na agad? Ay! Ang saklap! Ang savage!

Naku, naku, naku! Parang sure hit na itong “It’s Okay Not To Be Okay” dahil hindi pa nga itinatanghal, may pangmalakasang argumento at debate na sa isa sa pangunahing bida nito, huh! Alam na alam na! Kaabang-abang at hindi kakahikaban!