Na-Guo-yo o nagpa-Guo-yo?

Hindi na katakataka kung may taga-ibang planeta ang maging isang mayor sa Pilipinas. Patunay dito ang alkalde ng Bamban, Tarlac na mismong pangulo ng bansa ay hindi siya kilala. Dalawa lang ang ibig sabihin nito: nagoyo ang bansa, o nagpagoyo ang ma kinauukulan kay Alice Guo na isang Intsik.

Pumutok ang kontrobersya kay Guo nang imbestigahan siya ng Senado at lumabas na misteryoso ang kanyang pinagmulan, pagkakakilanlan, kapanganakan at pamilya. Ipinanganak siya umano noong 1986 ngunit nairehistro ang kanyang kapanganakan noong 2013 lamang o 17 taon matapos iyang ipanganak.

Sinabi ni Guo sa Senado na wala rin siyang tala ng kanyang kapanganakan dahil isinilang siya sa kanilang bahay sa bukid.

Dahil sa kadudaduda niyang background, nagkaroon ng spekulasyon na isa siyang espiya ng Tsina na nakapasok sa gobyerno habang may tension sa dalawang bansa dahil sa panghihimasok ng mga barkong Intsik sa West Philippine Sea at pananakop ng mga bahura rito at pagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino sa sarili nating teritoryo.

Nag-iimbestiga na ang Office of the Solicitor General sa layuning patalsikin si Guo sa kanyang pwesto bilang mayor ng Bamban.

Kailangang magbalik-tanaw ang mga kinauukulan sa tinaguriang pastilyas scam na mga tiwaling kawani ng Bureau of Immigration ang mga pasimuno. Ang nasabing modus ay ang pangingikil ng mga taga-BI sa mga dumadayong Intsik sa bansa. Ang mga suhol na libu-libong piso ay umano’y ibinabalot sa papel na parang pastilyas kaya binansagan itong pastilyas scam.

Wala namang pakundangan ang mga dayuhang Intsik na sila’y pagkaperahan ng mga taga-BI at nagbibigay ng pera upang mapadali ang kanilang pagpasok at pagtira o pagtrabaho sa Pilipinas.

Nabisto na ang ilang mga Intsik na may mga ID at dokumento na tanging mga mamamayang Pilipino lamang dapat ang mayroon.

Kung may mga Pilipino namang nasa likod sa pakana ni Guo na mag-mayor sa Tarlac, lalabas na sangkot ang mga Pilipino at may pananagutan kung bakit pinamumunuan ng isang Intsik ang mga taga-Bamban.

Malalaman ng mga imbestigador kung si Guo ba ang gumoyo sa atin o nagpagoyo tayo sa kanya.