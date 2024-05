‘Gregzilla’ ng Manila Stars lalaro sa MPBL

Nakatuon ang lahat kay Greg “Gregzilla” Slaughter sa pagbangga ng Manila Stars sa Valenzuela Classic sa Sixth Season ng Maharlika Pilipinas Basketball League ngayong araw sa San Andres Sports Complex sa Maynila.

Magsisimula ang aksyon alas 8 ng gabi kung saan si Slaughter, ang 7-foot-1 na dating sentro ng Barangay Ginebra sa Philippine Basketball Association, ay nakipagsabwatan kay 6-foot-7 Rabeh Al-Hussaini at ang iba pang Stars sa unang pagkakataon mula nang iwan ang Rising Zephyr Fukuoka sa Japan B. League.

Nagsanay na siya sa Stars at nagustuhan ng team consultant na si Charles Tiu at head coach Ricky Dandan ang kanilang nakita.

“Welcome to our Manila MPBL team Gregzilla. See you soon,” ani Tiu.

Makakasama ni Slaughter sa Stars ang mga talentong Carl Bryan Cruz, DJ Mitchell, Francis Escandor, Didat Hanapi, James Tempra, Shawn Umali, Jan Jamon, Paolo Javelona at Mike Tolomia.

Samantala, tinalo ng Zamboanga Master Sardines at Caloocan ang kanilang mga kalaban at nanatiling malapit sa mga pinuno kasunod ng aksyon noong Huwebes sa Olivarez College Gym sa Parañaque.

Binigo ng Zamboanga ang Bacolod City of Smiles, 77-62, habang tinalo ng Caloocan ang Marikina, 64-38, at nakaligtas ang Quezon sa Paranaque, 81-75, sa elimination round ng torneong may 29 koponan.