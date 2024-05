Vincent Astrolabio, Junto Nakatani magsasagupa para sa WBC world title

Tatangkain ni Vincent Astrolabio, ang numero unong bantamweight sa mundo ng World Boxing Council at ang mandatoryong challenger sa kampeon na si Junto Nakatani, na makuha sa Hapones ang titulo sa sagupaan nila sa Hulyo 20 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Unang laban ni Astrolabio ngayong taon ang sagupaan nil ani Nakatani.

"We are always ready and we are training. We are not going to waste this opportunity. We hope to win this fight for Filipinos," pahayag ngs head coach ni Astrolabio na si Nonoy Neri, ayon sa ulat ng GMA News Online.

Si Astrolabio ay sasampa sa ring na may 19 panalo at 4 na talo, kabilang ang 14 sa knockout.

Si Nakatani naman ay may perpektong rekord na 27 panalo, kabilang ang 20 na knockouts. Isang three-division world champion, si Nakatani ang nanalo ng WBC world bantamweight title nang talunin niya si Alexandro Santiago noong Pebrero.

Samantala, ang walang talong Pilipinong boksingerong flyweight na si Dave “Doberman” Apolinario ay tatangkain namang makuha ang koronang International Boxing Federation sa kategoryang 112 pounds.

Ang title showdown nila ni Angel Ayala ng Mexico ay pormal na ginawang kasunduan noong Miyerkules ng umaga nang ang Zanfer Promotions ay nanalo sa bidding para itanghal ang laban.

Tinalo ng Zanfer Promotions na nakabase sa Tijuana ang Ohashi Promotions sa bid na $255,000. Ang Ohashi na nakabase sa Yokohama at promoter ng kampeong si Naoya Inoue, ay may bid na $215,000.

Sina Apolinario, 25, at Ayala, 23, ang nangungunang kalaban sa IBF.

Ang target na petsa at lugar ay iaanunsyo sa lalong madaling panahon.

"Ngunit ito ay magiging sa Mexico," sinabi ni Mike Pelayo, na namamahala kay Apolinario, sa DAILY TRIBUNE, na binabanggit na ang labanan ay maaaring mangyari sa Agosto.

Walang talo si Ayala sa 17 laban, kabilang ang pitong knockouts.

Si Apolinario, na nagmula sa General Santos City, ay may 20 panalo at walang talo, kabilang ang 14 knockouts.

Noong nakaraang Pebrero sa Tokyo, kinailangan ni Apolinario na bumangon sa sahig bago pinabagsak si Tanes Ongjunta ng Thailand.

Bilang paghahanda, pinaplano ng kampo ni Apolinario na ipadala ang matitigas na southpaw sa Japan para mag-ensayo.

Mayroon ding plano na magtayo ng kampo sa Los Angeles.

"Ang problema ay walang visa si Dave at tatlong beses siyang tinanggihan. Ngunit muli kong susubukan na kunin siya," sabi ni Pelayo.

Ngunit kung hindi na ito gagana ulit, sinabi ni Pelayo na magsasanay na lang si Apolinario sa Japan at direktang lilipad sa Mexico.