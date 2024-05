Kira Balinger at Kelvin Miranda, KiKel, KelKir o KiKe?

Walang duda na maraming yayakap at magmamahal kina Kira Balinger at Kelvin Miranda, ang bagong tambalan na tumatayong mga bida sa pelikulang “Chances Are You And I” na mula sa direksyon ni Catherine O. Camarillo at ang prodyuser ng pelikula ay ang Pocket Media Productions, Inc.

Alam mong papatok ang tambalan dahil portmanteau pa lang na opisyal nilang gagamitin, pangmalakasang usapin na kaagad dahil nga ang tatlong panalong suhestiyon ay ang “Kikel,” “KelKir” at “KiKe.” Hindi sa portmanteau pa lang pasabog na, huh! Para sa inyong kolumista, pinaka-kontrobersyal at iba talaga ang recall at audience impact kung “KiKe” ang kanilang magiging opisyal na tawag bilang magka-love team.

Ang isa pang pasabog sa pelikula ay ang kwento nito, kung saan si Soleil (Miranda) at Gabrielle (Balinger) ay may “ikaw at ako laban sa mundong pakikipagsapalaran” dahil meron silang karamdaman na siyang dahilan kung bakit tila limitado na ang oras nila sa mundong ibabaw. Ang kanilang mga katauhan, maglalakbay, magsasama, aalamin kung hanggang saan nila kayang takbuhan ang nakatakda. Silang dalawa, gagawa ng mga pagkakatataon at ala-ala, bilang estranghero sa simula, na unti-unti naging magkaibigan, hanggang sa umusbong ang tamis ng unang pagmamahalan at romansahan.

Sa trailer, hindi pwedeng itanggi na palong-palo ang chemistry nina Kira at Kelvin, sa quiet at dramatic moments na ipinatikim, hindi lang kita, kundi damang-dama ang katotohanan, sinseridad at kantog.

Noon pa man, itong si Miranda, (gustong-gusto ko siya sa Mikhail Red’s “Dead Kids”), hindi lang may ibubuga, mahusay talaga sa pag-arte. At si Balinger na dating naging kapareha ni Grae Fernandez sa isang top-rating melodrama, alam na alam mong handa na ito para sa kanyang close up at maging leading lady, na naging katuparan na nga sa pelikulang ito.

Matalino pa ang dalawang aktor, lalo na sa pag-uurirat tungkol sa diumanong nagmamarukulyong mga damdamin.

Walang halong pag-iimbot at buong katapatang sinabi ni Kelvin na kumabog at nagsusumigaw ang kanyang puso para sa kapareha: “As an actor hindi pwedeng wala kang maramdaman para sa kapareha mo, lalo na nga’t may romance element ang movie. Hindi ko sieyempreng gawing peke ang lahat. Lagi kong binibigay ang katotohanan needed by my character. So l fell in love with Gabby, that’s that.”

Dagdag paglalahad pa ni Miranda: “Walang namagitan sa amin ni Kira, hindi naging kami. Umarte lang po kami with the best of our abilities. Sa totoo lang, feeling ko, ang pinaka-umangat ‘yung tiwala. Hindi magwo-work ang ginagawa namin kung hindi namin pagkakatiwalaan ang isa’t isa. Hangga’t hindi natatapos ang project.”

Sa magandang dalagang si Balinger, ang kanyang ipinahayag: “I don’t believe that was ever his intentions, na paasahin ako. Ang alam ko, he was just being truthful in his character.”

Patuloy ni Kira: “And since we are speaking of the truth, I can’t lie. As my character, and personally, mayroong konti, siyempre. Very charming naman si Kelvin. You know, the nature of our movie is a love story. We have to interact in such a way na nakaka-fall talaga.”

Kaloka ang playing for truth na ibinigay nina Kira at Kelvin sa mga katauhan nila, huh! Falling in love bilang Sol at Gabbi, ano at sinong acting master kaya ang method na sinusunod nilang dalawa? Eric Morris? Stella Adler? Lee Strasberg? Ang taray nina Balinger at Miranda! Grabehan sa propesyonalismo, huh!

Ang “Chances Are You and I” ay itatanghal sa mga pangunahing sinehan sa buong bansa ngayong Mayo 29. May red carpet premiere naman ito sa Mayo 28 sa SM Megamall. At kalahok rin ito sa kauna-inahang Jinseo Arigato International Film Festival, na magaganap sa Mayo 25 hanggang 26 sa Nagoya, Japan.