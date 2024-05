Palaglagan

Dala ng mga naglipanang dayuhang Intsik sa Maynila ang tila bisyo, karahasan at mga ilegal nilang gawain kaya nagmimistulang eksena ng krimen ang siyudad. Dagdag sa trabaho ng kapulisan ang pagresponde sa mga nangyayaring pagdukot at pagpatay ng mga Intsik sa kapwa Intsik at paghuli sa mga dayuhang salarin.

Naririyan rin ang nauulat na pagpapatakbo ng ilang Intsik ng online pasugalan na hindi rehistrado, ang pagtatrabaho nila nang walang karampatang visa, pagpupuslit ng ilegal na droga at iba pang produkto, panunuhol sa mga ahensya ng pamahalaan at pagpapatakbo ng mga lugar para sa prostitusyon.

Sa mga nadiskubreng pugad ng kanilang prostitusyon ay nasiwalat ang ginagawa nilang trafficking ng mga dayuhang babae. At kakambal ng ganoong negosyo ay ang pagiging biktima ng mga dayuhang kababaihan sa nasabing krimen.

At kung may mga biktima ng kalakalan sa laman, naririyan ang aborsyon na kamakailan ay gumimbal sa mga kinauukulan.

Isang Vietnamese at dalawang Intsik na pawang mga duktor ang inaresto dahil sa ilegal na pagtatrabaho sa bansa at pagpapatakbo ng klinika kung saan nagsasagawa sila ng ilegal na paggagamot pati na paglalaglag ng sanggol ng mga buntis na dayuhan.

Kasamang naaresto ang isang Intsik na pharmacist at Vietnamese na nurse sa klinika, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sila at kakasuhan at paaalisin sa bansa.

Maaaring nakikinabang ang mga lokal na pamahalaan sa maraming dayuhan at negosyong Intsik sa siyudad ngunit may kaakibat silang banta sa kaligtasan at kapayapaan ng ating lipunan tulad ng mga nabanggit na krimen.

Ang nakakagimbal sa paglipana ng mga dayuhang kriminal sa Metro Manila at maging sa mga probinsiya ay ang mga Pilipinong nasa likod nila, iyong mga nagsilbing “front” nila upang makapagtayo ng mga ilegal na negosyo at klinika na pumapatay ng sanggol, pati na ang mga tumulong sa kanila upang makakuha ng mga lisensya at iba pang dokumento upang makapagnegosyo sa siyudad. Mayroon silang pananagutan sa mga nangyayaring krimen at ito ay dapat na mapigilan upang hind imaging pugad ng krimen ng mga dayuhan ang ating bansa.